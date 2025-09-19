CANAL RCN
Colombia

Declaran culpable en EE. UU. a extranjero por explotación sexual infantil en Medellín

De acuerdo con las investigaciones, el hombre abusó de una adolescente de 15 años en Medellín, donde sostuvo encuentros sexuales pagados en distintos hoteles.

Foto: X @FicoGutierrez

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Michael J. Inofuentes, ciudadano estadounidense con residencia en Colombia, por los delitos de tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero.

Adulta mayor fue víctima de abuso sexual al suroeste de Antioquia
RELACIONADO

Adulta mayor fue víctima de abuso sexual al suroeste de Antioquia

Estadounidense fue declarado culpable por tráfico sexual infantil

De acuerdo con las investigaciones, el hombre abusó de una adolescente de 15 años en Medellín, donde sostuvo encuentros sexuales pagados en distintos hoteles.

Las pruebas presentadas incluyeron mensajes en los que negociaba los encuentros, registros de pagos realizados y evidencias de las citas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallo a través de su cuenta en la red social X, donde destacó que este es el segundo caso reciente en el que un depredador sexual es llevado ante la justicia.

Según la información compartida por el mandatario, el acusado enfrentará una condena mínima de 10 años de prisión, que podría llegar hasta cadena perpetua, cuando sea sentenciado en enero de 2026.

“Las pruebas fueron contundentes: mensajes en los que negociaba encuentros sexuales con la menor, pagos realizados y citas en hoteles de nuestra ciudad. Inofuentes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado en enero de 2026”, indicó el mandatario.

EE. UU. declara culpable a extranjero por explotación sexual infantil en Medellín

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín
RELACIONADO

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

Gutiérrez agradeció la labor conjunta de agencias internacionales como HSI Miami, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia (EDVA), el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, entidades que participaron en la investigación.

“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión”, señaló Gutiérrez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gas

Incremento en las tarifas del gas en Colombia: aumentos de hasta 35% en 2025

Medellín

Desarticulan red que explotaba a menores para ejercer mendicidad en Medellín

Medellín

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

Otras Noticias

Artistas

Top 10 de los artistas más escuchados en Spotify: Bad Bunny supera a Shakira

Bad Bunny lidera en Spotify, y cuatro cantantes colombianos destacan entre los más escuchados.

Día sin carro

Nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ciudades en Colombia donde habrá restricciones

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Carro. Conozca las ciudades en Colombia donde habrá restricciones y actividades para promover la movilidad sostenible.

Donald Trump

Trump lanzó advertencia a los medios de comunicación que lo critiquen

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más