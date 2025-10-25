CANAL RCN
Colombia

Ideam pone en alerta a estas zonas de Colombia por el huracán Melissa: esto es lo que informaron

La entidad dio a conocer los riesgos que vendrán por cuenta de este fenómeno natural.

Huracán Melissa
Foto: IDEAM

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
03:46 p. m.
Lo que se conoció inicialmente como una tormenta en el Caribe, ha trascendido en gran medida. El fenómeno rápidamente se consolidó y ganó fuerza, evolucionando hasta convertirse en el Huracán Melissa.

Su lento, pero fuerte avance y su interacción con otros sistemas atmosféricos han prolongado e intensificado sus efectos, manteniendo en vilo a múltiples naciones caribeñas.

A lo largo de la semana, los informes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) y de las autoridades meteorológicas locales han reflejado la progresiva organización del sistema.

Allí, se reportó que Melissa había experimentado un avance significativo, favoreciendo una intensificación que lo llevó a alcanzar la categoría de huracán. Sus vientos máximos sostenidos han superado los 120 km/h.

Territorios como Jamaica, Haití y República Dominicana han estado en el centro del cono de incertidumbre, con altas posibilidades de experimentar lluvias torrenciales, vientos potencialmente dañinos y oleaje elevado.

Expertos meteorológicos han avisado que Melissa podría intensificarse aún más, potencialmente a un huracán mayor (categoría 3 o superior), con proyecciones de ráfagas de viento que podrían superar los 250 km/h en algunos escenarios.

IDEAM advirtió a estos territorios en el país del huracán 'Melissa'

Aunque el centro del Huracán Melissa se mantiene alejado del territorio colombiano y su trayectoria más crítica apunta hacia el norte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha mantenido una vigilancia constante y ha emitido alertas importantes debido a los efectos indirectos del sistema sobre el Caribe colombiano.

La entidad ha advertido que las bandas periféricas de Melissa continúan generando condiciones favorables para lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en amplios sectores del litoral.

"El IDEAM informa que el huracán Melissa se localiza sobre el centro del mar Caribe, aproximadamente en 16.6°N – 75.2°W, con vientos de 120,4 km/h, presión mínima central de 980 mb y movimiento lento hacia el oeste-noroeste (1.8 km/h)", informó la entidad.

Asimismo, el instituto informó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, y recomendó CDGRD de La Guajira especial atención ante posibles eventos como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes súbitas por aumento de las precipitaciones en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ante este panorama, el Ideam mantiene las alertas vigentes:

  • Alistamiento (Máxima Precaución): La Guajira y las islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
  • Aviso: Magdalena, Atlántico y Bolívar.
  • Vigilancia: Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el resto del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

A la población general, el Ideam reitera la necesidad de extremar las medidas de seguridad: evitar acercarse a corrientes de agua y buscar refugio inmediato ante la presencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

