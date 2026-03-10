CANAL RCN
Colombia

Revelan la que habría sido la causa de la muerte del querido amigo de Lina Tejeiro

Su muerte fue informada a través de las redes sociales. Estos son los detalles que se han conocido.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
07:56 a. m.
En la madrugada del 7 de marzo, falleció de manera inesperada Jimmer Hernández, el odontólogo de personalidades como Lina Tejeiro y Karen Sevillano.

El deceso fue confirmado por Elite Cosmetic Dental, su empresa, a través de un sentido comunicado.

"Te recordaré siempre": Lina Tejeiro está de luto
"Elite Cosmetic Dental informa a la opinión pública, pacientes, colaboradores y amigos que hoy, 7 de marzo, en horas de la madrugada, falleció nuestro fundador, el doctor Jimmer Hernández. Él fue un profesional visionario, cuya pasión por la odontología estética y su compromiso con la excelencia permitieron transformar la sonrisa y la vida de miles de personas", se comenzó escribiendo.

"En este momento de profundo dolor, acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos, pacientes y a todo el equipo que hizo parte de su sueño. Su legado permanecerá vivo en cada sonrisa que ayudó a transformar y en los valores que continúan guiando a Elite Cosmetic Dental", se complementó.

Además, tras lo sucedido, Lina Tejeiro compartió cuatro fotos junto a él y le dio el último adiós con las siguientes palabras:

Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jimmer Hernández, el reconocido odontólogo de Lina Tejeiro y Karen Sevillano?

De acuerdo con Pulzo, en una conversación con el entorno cercano del odontólogo Jimmer Hernández, se habría podido conocer que sufrió un infarto fulminante.

Su hermana lo habría encontrado inconsciente en su cama después de que desde su consultorio alertaron que él tenía pacientes programados desde las 7:00 de la mañana, pero no había llegado.

En consecuencia, ella habría llamado de inmediato a una ambulancia, pero, desafortunadamente, los especialistas confirmaron su muerte al poco tiempo.

¿Cuándo serán las exequias de Jimmer Hernández, el reconocido odontólogo de Lina Tejeiro y Karen Sevillano?

Los familiares de Jimmer Hernández han indicado que su ceremonia exequial será este martes 10 de marzo, en la Parroquia Santa Lucía de Chía, desde las 11:00 de la mañana.

Karen Sevillano, exparticipante de La Casa de los Famosos, se encuentra de luto: este fue su mensaje de último adiós
Además, la velación fue el lunes 9 de marzo, en el salón dorado de Capillas de la Fe de Chía, a partir de las 8:00 de la mañana.

 

