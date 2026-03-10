Falta de profesores pone en problemas a 300 niños en Buenaventura: ¿Quién responde?

Una crisis educativa afecta desde hace meses a más de 300 estudiantes de la institución educativa Patricio Olave Angulo, ubicada en el corregimiento Puerto Merizalde, zona rural de Buenaventura.

La falta de cuatro docentes en áreas fundamentales ha dejado a los alumnos sin recibir clases completas, mientras la Secretaría de Educación del Distrito no ha dado respuestas.

Faltan al menos cuatro profesores

El plantel educativo, situado a tres horas del casco urbano de Buenaventura, requiere con urgencia profesores para las asignaturas de ética, religión, biología y educación física.

Según reportes de la comunidad educativa, una de las docentes de ética y religión se encuentra con una incapacidad que podría extenderse hasta seis meses, periodo durante el cual los estudiantes permanecerían sin estas materias.

La situación se agrava con la ausencia de otros profesores, algunos de ellos debido a amenazas de grupos armados ilegales que operan en la zona.

“Ya llevamos un año esperando el reemplazo de la docente de Urley, que está ubicada en Icoterpo. Es del área de religión y ética, dos materias muy importantes”, manifestó Pedro Gallegas, rector de la institución Patricio Olave Angulo.

Amenazas de grupos armados

Las directivas del plantel han recibido respuestas negativas ante sus solicitudes: “Nos dicen que por horas extras no se puede cubrir ni tampoco se puede mandar el reemplazo. Entonces la pregunta es: ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de horas que los muchachos necesitan y no se les puede dar?”.

Esta denuncia se suma a otras situaciones que afectan el sistema educativo en Buenaventura, un distrito que históricamente ha enfrentado desafíos en infraestructura, seguridad y cobertura educativa. La zona rural, especialmente, padece el abandono estatal y la dificultad para atraer y retener personal docente.

Los padres de familia y la comunidad educativa esperan que la denuncia pública genere una respuesta inmediata de la Secretaría de Educación de Buenaventura y se garantice el derecho fundamental a la educación de los más de 300 estudiantes afectados.