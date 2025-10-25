CANAL RCN
Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 25 de octubre de 2025! Atención al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado al menos 10 temblores. Estos son los detalles de cada uno de ellos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
01:49 p. m.
Desde la madrugada de este 25 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido varios temblores en el país.

Con corte hasta las 2:00 de la tarde, la entidad ha reportado más de 10 y el más reciente fue en Santander, sobre las 11:42 de la mañana.

¿En dónde han sido los otros temblores? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 25 de octubre de 2025

  • 11:42 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 26 de Girón (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de octubre de 2025

  • 12:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 12:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 1:26 a.m.

Epicentro: Calarcá, Quindío.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Armenia (Quindío), a 8 de Calarcá (Quindío) y a 11 de La Tebaida (Quindío).

  • 2:03 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Manaure (La Guajira), a 27 de Uribia (La Guajira) y a 58 de Maicao (La Guajira).

  • 3:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 4:57 a.m.

Epicentro: Villagarzón, Putumayo.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Santiago (Putumayo), a 27 de Orito (Putumayo) y a 32 de San Francisco (Putumayo).

  • 4:57 a.m.

Epicentro: Santiago, Putumayo.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Santiago (Putumayo), a 27 de Colón (Putumayo) y a 29 de Sibundoy (Putumayo).

  • 5:10 a.m.

Epicentro: Medio Atrato, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 48 de Quibdó (Chocó) y a 52 de Urrao (Antioquia).

  • 9:15 a.m.

Epicentro: Landázuri, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Cimitarra (Santander), a 11 de Landázuri (Santander) y a 29 de El Peñón (Santander).

  • 9:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

 

