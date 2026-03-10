CANAL RCN
"La tristeza abarca mi alma": desgarrador recuerdo de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte

Lina Jiménez publicó una conmovedora foto en la madrugada de este 10 de marzo.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
07:27 a. m.
Este 10 de marzo se están cumpliendo dos años de la muerte de Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Óscar Marín y Jefferson Osorio.

El artista cantó en Málaga, Santander, en la noche del 9 de enero, y regresó a Paipa, Boyacá, el 10 de enero.

Sus fanáticos de Marinilla, Antioquia, lo estaban esperando para un concierto y, por lo tanto, sobre las 3:50 de la tarde, Yeison Jiménez y su equipo de trabajo abordaron su avioneta en el Aeropuerto de Paipa para volar hacia Medellín.

Sin embargo, tan solo tres minutos después del despegue, la avioneta perdió altura de manera inesperada, cayó en picada en la vereda Romita y explotó dos veces.

Es así como las autoridades continúan tratando de esclarecer la razón exacta por la que la aeronave no pudo mantener su vuelo.

Desde su partida, los seguidores, amigos y familiares de Yeison Jiménez han continuado enalteciendo su legado y haciéndole honor a su memoria.

Fue así como, en la madrugada de este 10 de marzo, Lina Jiménez, su hermana, compartió una nueva foto junto a él y escribió un desgarrador mensaje. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Este fue el desgarrador recuerdo de Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, a dos meses de su muerte

Lina Jiménez, en una historia de Instagram, publicó una foto riendo a carcajadas junto al 'aventurero'.

"Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma", comenzó escribiendo la hermana de Yeison Jiménez.

"Te amo para siempre", complementó.

Los familiares de Yeison Jiménez denunciaron robo en uno de sus negocios: esto dijeron

El pasado 7 de marzo, Alejandro Jiménez, el hermano de Yeison, denunció el robo de una maleta en La Cumbre Licorera.

"Lamentamos el robo del bolso de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez", escribió.

"Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me lo hagan saber. Entre todos cuidamos este lugar", complementó junto a un video de los presuntos responsables de lo sucedido.

