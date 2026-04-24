CANAL RCN
Colombia

Impactante robo en reconocido restaurante de Bogotá: se llevaron $15 millones en minutos

Un encapuchado rompió la puerta, ingresó al local y se llevó cerca de 15 millones de pesos en mercancía y dinero en cuestión de minutos.

Robo en restaurante Debora
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

abril 24 de 2026
03:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de inseguridad sacude a los comerciantes en Bogotá. En la madrugada de este 24 de abril, un robo quedó registrado en video en la calle 69 con carrera 4, donde funciona el restaurante Debora. El hecho ocurrió en menos de tres minutos, tiempo suficiente para que un delincuente ingresara al establecimiento y se llevara mercancía y dinero.

Feria de empleo en Bogotá tendrá más de 5.000 vacantes disponibles: ¿dónde es y qué requisitos piden?
RELACIONADO

Feria de empleo en Bogotá tendrá más de 5.000 vacantes disponibles: ¿dónde es y qué requisitos piden?

De acuerdo con las imágenes, el responsable es un hombre encapuchado que utilizó un objeto contundente para romper el vidrio de la puerta principal. Tras destruir la chapa, el individuo logró acceder al interior del local pasando por debajo de la reja de seguridad.

El cofundador del negocio, Valentino Galán Cortés, expresó su indignación frente a lo ocurrido. “El dolor y la rabia que criminales le roben a uno lo que con tanto esfuerzo se construye”, señaló. A pesar del impacto, también manifestó una postura resiliente: “Pero como siempre a seguir adelante de la única forma que conocemos, trabajando”.

El monto estimado del hurto asciende a cerca de 15 millones de pesos entre dinero en efectivo y mercancía. La rapidez del hecho generó preocupación, pues se sospecha que podría ser alguien cercano al negocio.

¿Cuántos robos a comercios se han registrado en Bogotá en 2026?

Este caso se suma a una tendencia preocupante en la ciudad. Según cifras oficiales de las autoridades, en lo corrido del año se han registrado más de 930 hurtos a comercios en Bogotá, lo que refleja un incremento en este tipo de delitos y una creciente afectación al sector empresarial.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corrupción

Alias Pacho, presunto aliado de ‘Papá Pitufo’ fue acusado por soborno y contrabando en Cartagena

Ministerio de Defensa

Nombramiento de María Eugenia Garzón como gerente de la Caja de Honor genera fuertes cuestionamientos

Cali

VIDEO | Momento exacto del atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en Cali

Otras Noticias

La casa de los famosos

El 'jefe' ya rompió el silencio: habrá nuevo CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Cuatro participantes recibirán un castigo del 'jefe'. ¿Cuál será?

Enfermedades

Foscal y Unab forman especialistas en cirugía neurovascular en Bucaramanga

Se trata de procedimientos de alta complejidad como la intervención de aneurismas cerebrales.

Subasta

DIAN abre subasta de apartamentos, casas y lotes: precios desde $80 millones

Venezuela

En imagénes: el presidente Petro se encontró con Delcy Rodríguez en Caracas para reunión clave

Selección de Brasil

Otra figura de Brasil, en duda para el Mundial por lesión