Impactante robo en reconocido restaurante de Bogotá: se llevaron $15 millones en minutos

Un nuevo caso de inseguridad sacude a los comerciantes en Bogotá. En la madrugada de este 24 de abril, un robo quedó registrado en video en la calle 69 con carrera 4, donde funciona el restaurante Debora. El hecho ocurrió en menos de tres minutos, tiempo suficiente para que un delincuente ingresara al establecimiento y se llevara mercancía y dinero.

De acuerdo con las imágenes, el responsable es un hombre encapuchado que utilizó un objeto contundente para romper el vidrio de la puerta principal. Tras destruir la chapa, el individuo logró acceder al interior del local pasando por debajo de la reja de seguridad.

El cofundador del negocio, Valentino Galán Cortés, expresó su indignación frente a lo ocurrido. “El dolor y la rabia que criminales le roben a uno lo que con tanto esfuerzo se construye”, señaló. A pesar del impacto, también manifestó una postura resiliente: “Pero como siempre a seguir adelante de la única forma que conocemos, trabajando”.

El monto estimado del hurto asciende a cerca de 15 millones de pesos entre dinero en efectivo y mercancía. La rapidez del hecho generó preocupación, pues se sospecha que podría ser alguien cercano al negocio.

¿Cuántos robos a comercios se han registrado en Bogotá en 2026?

Este caso se suma a una tendencia preocupante en la ciudad. Según cifras oficiales de las autoridades, en lo corrido del año se han registrado más de 930 hurtos a comercios en Bogotá, lo que refleja un incremento en este tipo de delitos y una creciente afectación al sector empresarial.