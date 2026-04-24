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El 'jefe' ya rompió el silencio: habrá nuevo CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Cuatro participantes recibirán un castigo del 'jefe'. ¿Cuál será?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
03:12 p. m.
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Los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 volvieron a jugar una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo'.

En esta ocasión, por decisión del 'jefe', los participantes se dividieron en dos equipos que se llamaron 'Recocha' y 'Capataces'.

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En el equipo 'Recocha' estuvieron Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Beba de la Cruz.

Mientras tanto, el grupo de los 'Capataces' estuvo conformado por 'Campanita', Mariana Zapata, Juanda Caribe y Aura Cristina.

¿Cómo fue la prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la prueba de 'Beneficio y Castigo' de este viernes 24 de abril, el inglés fue protagonista en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En cada equipo tuvieron que conformarse parejas para que uno se tapara los ojos y el otro le fuera realizando preguntas y dando indicaciones en inglés. La idea era superar una serie de obstáculos hasta llegar a la meta.

Por lo tanto, después de que ambos grupos cumplieron el desafío, el 'jefe' rompió el silencio y reveló que el equipo ganador fue 'Recocha'.

¿Cuál será el castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

A través del Instagram oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se anunció que el equipo perdedor tendrá que disfrazarse.

"Unos disfraces pondrán en aprietos a quienes pierdan la prueba. ¿Lo disfrutarán?", se expresó.

"Aura Cristina, Mariana, Juanda y 'Campanita' perdieron la prueba de hoy en La Casa de los Famosos Colombia y no se imaginan el castigo que tiene el 'jefe' preparado. ¿Cómo crees que lo tomarán?", se añadió.

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