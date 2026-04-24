Echan para atrás la orden de Trump que impide a migrantes ilegales pedir asilo en EE. UU.

En las últimas horas, un tribunal federal de apelaciones bloqueó una orden presidencial de Donald Trump que prohíbe que las personas que entraron ilegalmente por la frontera mexicana presenten una solicitud de asilo en Estados Unidos.

Esta prohibición figura en una proclamación del presidente estadounidense desde el primer día de su mandato, en la que afirmó que la situación en la frontera sur de Estados Unidos constituía "una invasión" debido al flujo de personas indocumentadas que pretendían entrar.

Un juez federal en Washington había suspendido su aplicación, al considerar en julio que solo la Ley de Inmigración y Nacionalidad rige los procedimientos de expulsión.

Nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni en la Constitución confiere al presidente o a sus representantes los poderes exorbitantes invocados en la proclamación y en las directrices sobre su aplicación.

Tribunal echó para atrás restricción de asilo para migrantes

Un tribunal de apelaciones de Washington confirmó el viernes este razonamiento.

"El Congreso adoptó la ley sobre el asilo (...) con el fin de ofrecer a todos los extranjeros 'presentes físicamente' en Estados Unidos el derecho a solicitar asilo y a que se examine su solicitud individual", señaló el tribunal de apelaciones.

Si el gobierno desea modificar este sistema, "debe presentar sus argumentos ante el único poder habilitado para enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalidad: el Congreso", indicó.

RELACIONADO Colombiana fue detenida en un ascensor tras audiencia de asilo en Atlanta

Migrantes habían apelado la medida de Trump sobre los asilos

Trece personas que afirmaban huir de persecuciones en Afganistán, Ecuador, Cuba, Egipto, Brasil, Turquía y Perú, así como por tres ONG de defensa de los derechos de los inmigrantes, habían apelado el caso.

Seis de ellos ya habían sido expulsados en virtud de esta proclamación, había precisado el juez.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración clandestina en una prioridad absoluta, evocando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales venidos del extranjero".

Ese programa de expulsiones masivas ha sido litigado numerosas veces ante instancias judiciales.

El gobierno Trump puede solicitar una nueva revisión de este caso, o directamente apelar a la Corte Suprema.

El máximo tribunal ya examinó recientemente un caso separado, sobre el derecho a pedir asilo antes de pisar suelo estadounidense, una vez el solicitante llega a un punto de cruce legal en la frontera. Esta demanda está pendiente de sentencia.