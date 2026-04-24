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Feria de empleo en Bogotá tendrá más de 5.000 vacantes disponibles: ¿dónde es y qué requisitos piden?

Más de 100 empresas están ofrecido vacantes para todo tipo de perfiles en el Parque de los Periodistas, en la localidad de Santa Fe.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
01:03 p. m.
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Es viernes y, para quienes buscan trabajo, la oportunidad está servida.

En la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, el Parque de los Periodistas se convierte en el epicentro de una gran convocatoria laboral que reúne a decenas de empresas y a cientos de ciudadanos en busca de una oportunidad.

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Bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales tienen cabida en esta jornada que promete contratación inmediata para muchos.

Feria de empleo en Santa Fe, Bogotá

Desde tempranas horas de la mañana, el movimiento en el Parque de los Periodistas es constante. Allí, más de 100 empresas han instalado sus puntos de atención para ofrecer cerca de 5.000 vacantes en distintas áreas.

El alcalde local de Santa Fe, Diego López, confirmó el alcance de esta iniciativa y el respaldo institucional que la hace posible:

Pues así es, nosotros en este momento con la alcaldía local de Santa Fe y gracias al esfuerzo de la alcaldía Carlos Fernando Galán, vamos a realizar una feria de empleo en donde van a llegar un poco más de 100 empresas y aproximadamente 5.000 empleos.

La diversidad de ofertas es uno de los puntos clave del evento. Según detalló el propio alcalde, hay oportunidades para distintos perfiles y niveles de formación:

Operarios, veladores, servicios generales, administradores de empresas, cantidad considerable de oportunidades para que la gente nos acompañe.

Además, la convocatoria abarca aún más áreas específicas, lo que amplía las posibilidades para los asistentes:

Vea, vendedores, operarios, conductores, celadores, administradores de empresas, técnicos profesionales, bachilleres, de todo tipo de empleo estamos acá ofreciendo en esta feria.

¿Qué requisitos piden para acceder a las vacantes de la feria de empleo?

La jornada tiene un horario definido para quienes deseen participar:

De 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí en el parque de los periodistas.

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En cuanto a los requisitos, el proceso es sencillo y busca facilitar el acceso de los ciudadanos:

Únicamente su hoja de vida, su documento de identidad y ya, desde los 18 años en adelante estamos trabajando perfectamente.

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