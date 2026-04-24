Alias Pacho, presunto aliado de ‘Papá Pitufo’ fue acusado por soborno y contrabando en Cartagena

En las últimas horas, la Fiscalía formalizó la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, señalado como uno de los presuntos cabecillas de una red de corrupción que habría facilitado el ingreso de mercancía de contrabando por el Caribe colombiano.

El caso, que salpica a funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública, revela una estructura ilegal que operaba desde uno de los principales puertos del país.

De acuerdo con el ente investigador, Solano Barrero, conocido con los alias Pacho o ‘Millos’, habría desempeñado un papel clave dentro de una organización vinculada a Diego Marín Buitrago, considerado uno de los principales articuladores de redes de contrabando en Colombia.

Así operaba la red de sobornos en el puerto de Cartagena

Las pruebas recopiladas apuntan a que el acusado era el encargado de establecer contacto con funcionarios asignados al puerto de Cartagena, con el objetivo de asegurar el paso irregular de mercancía.

A cambio de pagos, estos servidores habrían permitido el ingreso de productos como cigarrillos, textiles y artículos varios provenientes de Panamá, así como su salida sin cumplir los controles aduaneros.

Según la investigación, la operación no terminaba en el puerto. Una vez en territorio nacional, los cargamentos eran transportados por vía terrestre hacia distintas ciudades del país e incluso hacia mercados internacionales como Ecuador y Venezuela.

El expediente da cuenta de al menos seis episodios en los que se habrían entregado sobornos por un total de 348 millones de pesos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con el fin de facilitar la entrada y circulación de la mercancía ilegal.

Además, se evidenció que el acusado presuntamente asumió el pago de tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena para un oficial, como parte de los beneficios ofrecidos dentro de este esquema.

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Red de contrabando nacional estaría ligada a 'Papá Pitufo'

Las autoridades han identificado que la estructura criminal operaba de manera organizada y con roles definidos, en una red que integraba distintos niveles de participación, desde intermediarios hasta funcionarios públicos.

Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que este hombre, como posible integrante de la estructura ilegal de Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena (Bolivar) y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y cacharrería provenientes de Panamá, y la salida de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros.

Solano Barrero habría sido una pieza clave en la articulación entre la organización ilegal y los agentes encargados de la vigilancia aduanera, lo que permitía evadir controles y mantener el flujo constante de mercancía de contrabando.

Las investigaciones también han dejado en evidencia la forma en que estas redes logran infiltrarse en instituciones del Estado, debilitando los mecanismos de control y facilitando actividades ilícitas que impactan la economía nacional.

Por estos hechos, la Fiscalía acusó formalmente a Solano Barrero ante un juez penal especializado de Bogotá. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, en relación con los sobornos documentados durante la investigación.