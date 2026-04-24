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Un capturado y un vehículo recuperado tras operativo policial en Ciudad Bolívar

El detenido quedó bajo disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
03:53 p. m.
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La Policía Nacional logró la captura de un hombre y la recuperación de un vehículo que había sido robado en la localidad de Bosa.

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Los hechos se registraron en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, donde uniformados del CAI Arborizadora ubicaron un camión reportado como hurtado horas antes mediante la modalidad de halado.

Operativo con ‘Plan candado’

Al observar el automotor, los policías activaron el denominado Plan candado. Dos personas que se movilizaban en el vehículo intentaron huir, pero tras una rápida reacción, uno de ellos fue capturado a pocas cuadras.

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“En este procedimiento fue capturada una persona y por estos hechos es puesto a disposición de la Fiscalía”, señalaron las autoridades.

El detenido quedó bajo disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, mientras que el camión recuperado fue entregado a su propietario.

Llamado a la comunidad

El Teniente Coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, destacó que el resultado se dio gracias a la denuncia ciudadana.

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“En la localidad de Ciudad Bolívar, donde uniformados de la Policía Nacional, realizando labores de patrullaje y control, logran la ubicación de un camión, el cual había sido hurtado momentos antes en la localidad de Bosa”, explicó.

Asimismo, invitó a la comunidad a seguir informando sobre estos hechos delictivos: “La Policía Nacional invita a toda la comunidad a seguir informando sobre estos hechos para dar este tipo de resultados a la línea 123 o en el CAI más cercano”.

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