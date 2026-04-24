Otra figura de Brasil, en duda para el Mundial por lesión

El Chelsea recibió un duro golpe en el tramo decisivo de la temporada tras confirmarse la lesión del joven extremo brasileño Estêvão, quien no volverá a jugar en lo que resta de campaña. La información fue entregada por el técnico interino Calum McFarlane, en la antesala de un compromiso clave por la FA Cup.

El atacante de apenas 19 años sufrió un problema en el tendón de la corva durante la derrota 1-0 frente al Manchester United, una lesión que lo apartará de las canchas por varias semanas y que enciende las alarmas tanto en su club como en la selección brasileña.

Baja sensible en un momento clave

La ausencia de Estêvão representa un contratiempo importante para el Chelsea, que afronta la recta final de la temporada con objetivos deportivos aún en juego. El extremo venía mostrando condiciones prometedoras y su evolución había generado expectativas tanto en el entorno del club como en el fútbol europeo.

McFarlane no ocultó su preocupación al referirse al estado del jugador: “Por desgracia, no volverá a jugar con nosotros esta temporada. Va a estar de baja durante un tiempo. Es realmente una lástima, especialmente para alguien tan joven y con tanto talento”. Las palabras del entrenador reflejan el impacto que tiene la lesión en un futbolista que apenas comienza a consolidarse en la élite.

El entrenador asumió recientemente el cargo tras la salida de Liam Rosenior y ahora deberá reorganizar su esquema sin una de sus piezas ofensivas más desequilibrantes, justo antes de un duelo determinante en semifinales frente al Leeds United.

Mundial en duda para una joven promesa

Más allá del contexto de club, la situación también genera incertidumbre en torno a la participación del jugador en el próximo Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre junio y julio. El propio McFarlane fue prudente al ser consultado sobre este escenario: reconoció que no hay certeza sobre su recuperación y evitó dar un pronóstico.

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Estêvão, que recientemente cumplió 19 años, ha tenido un inicio destacado con la selección de Brasil, acumulando cinco goles en once presentaciones. Su progresión lo había convertido en una de las apuestas ofensivas de la Selección de Brasil, actualmente dirigida por Carlo Ancelotti.

El equipo brasileño tiene previsto debutar en la Copa del Mundo ante Marruecos el 13 de junio, antes de medirse a Haití y Escocia en la fase de grupos. Sin embargo, la presencia del joven extremo dependerá de su evolución médica en las próximas semanas.

Por ahora, el enfoque estará en su recuperación, en un momento que pone a prueba tanto su fortaleza física como mental, mientras el fútbol brasileño permanece atento a la evolución de una de sus figuras emergentes.