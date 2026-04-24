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¿Cuánto paga de impuestos un ganador del Baloto en Colombia?

Baloto en Colombia: este es el dinero que le descuentan al ganador del premio.

Baloto Revancha
Foto: Baloto

Noticias RCN

abril 24 de 2026
04:01 p. m.
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A un ganador del Baloto en Colombia le descuentan el 20% del premio por concepto de ganancia ocasional ante la DIAN. Este impuesto se aplica antes de recibir el dinero y reduce el monto final que recibe el afortunado.

El descuento corresponde a una retención en la fuente obligatoria establecida por la ley colombiana para premios de loterías, rifas y apuestas.

¿Por qué le descuentan dinero a un ganador del Baloto?

El premio del Baloto no se considera un ingreso laboral, sino una ganancia ocasional, según el Estatuto Tributario. Esto significa que está sujeto a un impuesto especial del 20%.

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Antes de entregar el dinero, el operador del juego debe aplicar esa retención como anticipo del impuesto. Este procedimiento está contemplado en el artículo 317 del Estatuto Tributario.

En términos prácticos, el dinero no se entrega completo porque la ley exige que una parte se destine al pago de impuestos desde el inicio.

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Por ejemplo:

  • Premio total: $10.000 millones
  • Descuento (20%): $2.000 millones
  • Valor que recibe el ganador: $8.000 millones

Este descuento no es adicional ni arbitrario, sino una obligación tributaria que aplica a todos los premios de este tipo en Colombia.

¿El ganador del Baloto debe pagar más impuestos después?

Sí. El ganador debe declarar el premio en su declaración de renta como ganancia ocasional.

En este proceso:

  • Se reporta el valor total del premio
  • Se calcula nuevamente el impuesto del 20%
  • Se descuenta la retención ya aplicada
  • Si la retención coincide con el impuesto total, no hay pagos adicionales. En algunos casos, incluso podría generarse un saldo a favor.
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El dinero del Baloto generalmente se entrega mediante transferencia bancaria, y el impuesto 4x1000 solo se aplica cuando el dinero se mueve o se retira de la cuenta.

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