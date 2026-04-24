Nombramiento de María Eugenia Garzón como gerente de la Caja de Honor genera fuertes cuestionamientos

La posible designación de María Eugenia Garzón Tabares como gerente de la Caja de Honor ha desatado una fuerte controversia en Colombia, debido a sus vínculos con la cooperativa Confiar, entidad que financió con 4.700 millones de pesos la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La alerta se encendió tras la publicación de su hoja de vida en el portal de la Presidencia, hace tres días, lo que motivó denuncias sobre un presunto favorecimiento a directivos de dicha cooperativa mediante cargos públicos.

¿Demasiado cercana al ministro de Hacienda?

Sobre este nombramiento, el exviceministro de Defensa Gustavo Niño cuestionó la cercanía de la candidata con el jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, planteando una interrogante directa sobre la idoneidad del proceso: “¿Cuál es el interés de que la pareja del ministro de Hacienda esté nombrándose en la caja de vivienda militar?”.

En una línea similar, el senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, expresó su preocupación por la seguridad de los activos de la entidad, señalando que “los recursos de la caja de honor están en riesgo. Esto no puede quedar en manos del Pacto Histórico, ni de ninguna persona que no tenga experiencia con lo público”.

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Candidata Paloma Valencia denunció que un contrato habría sido asignado “a dedo” a la cooperativa

La relación entre el Gobierno y la Cooperativa Confiar parece extenderse a otros sectores y nombramientos previos, según revelan documentos oficiales. En 2022, el mandatario designó a Oswaldo León Gómez, gerente de la financiera, como su representante en la comisión de crédito agropecuario, mientras que en 2020, Daniel Quintero —quien se perfila como el próximo Superintendente de Salud— lo había nombrado representante de la Alcaldía de Medellín.

A estas inquietudes se suman las denuncias de la candidata presidencial Paloma Valencia, que, a través de la red social X, alertó sobre un contrato que Colpensiones habría otorgado de manera directa a la cooperativa en noviembre de 2025.

Según la denuncia, este acuerdo permitiría a la entidad administrar por un día los ahorros de los colombianos y realizar el pago de mesadas: “Colpensiones en noviembre de 2025 le entregó un contrato a dedo a la principal financiera del Pacto Histórico, la Cooperativa Confiar, para que efectúe el pago de las mesadas pensionales”, advirtió Valencia.