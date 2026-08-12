San José del Palmar, epicentro del terremoto, permanece incomunicado y sin servicios

Las autoridades siguen atendiendo la emergencia que provocó el fuerte terremoto de magnitud 7.4 en San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico. El acceso hacia esa zona solo es posible mediante helicóptero, ya que la vía terrestre permanece completamente bloqueada por más de 18 derrumbes.

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El trayecto aéreo desde Quibdó hasta la cabecera municipal toma aproximadamente una hora. La situación en este municipio es devastadora: 412 viviendas afectadas y la totalidad de sus cerca de 7,000 habitantes impactados por la emergencia.

Los habitantes del municipio enfrentan una crisis humanitaria severa. "Ha sido fatal últimamente porque no hemos podido dormir. Los niños tampoco han podido dormir. Estamos sin agua, sin energía, sin nada de señal", manifestó uno de los residentes.

La falta de servicios básicos se ha extendido por tres días, mientras la población permanece prácticamente incomunicada.

La emergencia médica también se agrava. "Hay personas que necesitamos sacarlas por la presión alta. Hay viejitos de la tercera edad enfermos", aseguró Luz Mila, ciudadana afectada.

Según su testimonio, el único operario de maquinaria pesada del municipio ha trabajado sin descanso para despejar vías y permitir la evacuación de casos críticos, incluida una madre gestante primeriza que corría peligro de muerte junto con su bebé.

Se sabe que un equipo de ayuda humanitaria llegó en helicóptero transportando provisiones y personal médico que brindó atención física y psicológica a los afectados.

Las viviendas presentan daños estructurales graves, con columnas a punto de caer, pisos reventados y grietas en paredes.

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"Muy triste porque se cayó la casa, aunque no era de nosotros, pero habitábamos en ella. Mis hijos estaban en la casa y lograron salir antes de que se hundiera el andén", narró una afectada.

Ante la magnitud de la tragedia, los habitantes hacen un llamado urgente: "Que salven a los que tengan que salvar, pero que no olviden esa parte del Chocó que también requiere de ayuda".