Impactante video de cómo se vivió el terremoto de 7.4 en el piso 21 de un edificio de Pereira, Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que se originó en San José del Palmar, ha causado afectaciones estructurales complejas en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Las autoridades continúan removiendo los escombros para adelantar las labores de búsqueda y rescate y, hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de 190 personas en las ciudades capitales.

Además, según el último reporte de la UNGRD, 9.215 viviendas han quedado destruidas, 45.457 están averiadas, 140 edificios han colapsado y 1.667 centros educativos presentan daños.

Pereira fue una de las ciudades más afectadas tras el fuerte movimiento telúrico y, en medio de esa coyuntura, se conoció un video de cómo se vivió el terremoto desde el piso 21 de un edificio de la capital de Risaralda.

En video: impactante momento de cómo se vivió el terremoto de 7.4 desde un piso 21 de un edificio de Pereira

Según se ha registrado en las redes sociales, el video se grabó desde una oficina del Diario del Otún.

En la filmación se alcanza a percibir que algunas estructuras aledañas sufrieron afectaciones y que, por lo tanto, ese sector de la capital risaraldense se invadió de polvo.

Además, se pudo advertir el momento de angustia que vivió la persona que grabó, pero, de acuerdo con lo que se conoció, en ese edificio no hubo heridos.

Este fue el más reciente mensaje de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, tras el terremoto de 7.4

En la noche del 11 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella indicó que se continúan adelantando segundo a segundo las labores de búsqueda.

"Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos. Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda. Una noticia que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir creyendo", escribió el mandatario en su cuenta de X.

"Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipo de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias", concluyó.