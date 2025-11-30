Impresionante granizada cubrió de blanco a La Calera este domingo

Las imágenes mostraron cómo el agua y el granizo avanzaron hacia locales comerciales, afectaron a animales de la zona y generaron preocupación entre la comunidad. El fenómeno también se sintió con fuerza en varias localidades de Bogotá, donde se reportaron inundaciones y complicaciones en movilidad. Autoridades y ciudadanos compartieron en tiempo real la magnitud de las lluvias, aumentando el interés y la conversación digital alrededor del evento climático.

Videos virales muestran la magnitud de la granizada en La Calera

Las redes sociales se llenaron rápidamente de videos que mostraban el impacto de la fuerte granizada registrada en La Calera. Plataformas como Pasa en Bogotá y Colombia Oscura compartieron los momentos en que el agua ingresaba a locales comerciales y obligaba a los ciudadanos a refugiarse. En varias grabaciones se aprecia cómo el nivel del agua alcanzó puertas, pasillos y zonas de atención al público, mientras comerciantes intentaban proteger sus pertenencias ante el avance imparable del aguacero.

Granizo acumulado y calles inundadas sorprendieron a visitantes

El fenómeno climático dejó una capa de granizo sobre los campos y zonas verdes del municipio, generando imágenes poco comunes para la región. Visitantes que transitaban por la vía principal quedaron atrapados en medio de la tormenta, buscando resguardo en establecimientos cercanos. La acumulación de hielo llamó la atención de los internautas, quienes comentaron sobre la inusual intensidad del evento y el fuerte descenso de la temperatura en la zona.

Animales también buscaron refugio ante la emergencia

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción de los animales que habitan en los alrededores de La Calera. En los videos difundidos se observa a perros y otras especies corriendo para protegerse, lo que evidencia el alcance del fenómeno climático. Usuarios comentaron su preocupación por los animales callejeros del municipio, resaltando que la repentina caída de granizo los tomó completamente desprevenidos.

Lluvias también generaron emergencias en varias localidades de Bogotá

La emergencia no se limitó a La Calera. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), sobre las 4:00 p. m. se reportaron lluvias intensas en múltiples localidades de Bogotá. Entre las zonas afectadas se encontraban San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén, Chapinero, Suba, Usme, Candelaria y Antonio Nariño, donde se registraron inundaciones, reducción de visibilidad y complicaciones en movilidad. En redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes de calles anegadas, tráfico detenido y vehículos afectados por el aguacero.