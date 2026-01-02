CANAL RCN
Todo acordado: jugador con paso importante en la Selección Colombia llegará al FPC

La firma del contrato se llevaría a cabo el próximo lunes 2 de febrero. Estos son los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
06:02 p. m.
En las últimas horas, se informó que un jugador que hizo parte de la Selección Colombia durante varios años, ya tiene un acuerdo con un equipo importante del Fútbol Profesional Colombiano para su contratación.

Se trata de Frank Fabra, que hizo parte de Boca Juniors durante 10 años, pero se le terminó su contrato a finales del 2025.

El lateral izquierdo, que hizo parte de las Eliminatorias rumbo a Rusia, Catar y Norteamérica, se ha entrenado con Independiente Medellín tras su salida de Argentina y, finalmente, haría parte de la plantilla profesional tras pactar su vínculo contractual con los directivos del 'poderoso'.

¿Cuándo se llevaría a cabo la firma para la oficialización? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles completos.

Frank Fabra tiene todo listo para ser jugador de Independiente Medellín: esto se reveló

En la tarde de este 1 de febrero, el periodista Felipe Sierra informó que, durante los próximos cinco meses, Frank Fabra será jugador de Independiente Medellín.

"Frank Fabra acordó su regresó al Independiente Medellín por cinco meses, hasta junio de 2026, con posible extensión", inició detallando.

"Ambas partes hicieron un esfuerzo para la firma de su contrato, que se dará mañana (2 de febrero), si todo sale como lo planeado", agregó.

Además, Independiente Medellín ya publicó un video en sus redes sociales en el que recordó un momento en el que Juan Román Riquelme y Marcelo elogiaron al lateral colombiano.

Los números de Frank Fabra en su carrera

Frank Fabra, que debutó como futbolista profesional en el 2010, ha jugado en Envigado, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Boca Juniors.

Es así como ha tenido participación en 410 partidos realizado 38 asistencias y anotado 19 goles.

Además, en su primer paso por el Independiente Medellín, Frank Fabra duró en el club un año y, posteriormente, fue contratado por Boca Juniors.

 

