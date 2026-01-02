Luis Alberto Posada tomó decisión inesperada con su medio de transporte tras los últimos accidentes aéreos

En los últimos días, Luis Alberto Posada, uno de los cantantes más importantes de la música popular colombiana, grabó un video en el que aseguró que había recibido múltiples comentarios tras los últimos accidentes aéreos registrados en el país.

El 10 de enero, sobre las 4:11 de la tarde, se precipitó la avioneta de Yeison Jiménez en la vereda Romita, en Boyacá, y, desafortunadamente, falleció el artista junto a su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín.

Además, el 28 de enero, un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña, se estrelló en el municipio de Playa de Belén, en Norte de Santander, y fallecieron 13 pasajeros y dos integrantes de la tripulación.

Por lo tanto, Luis Alberto Posada, en sus redes sociales, comunicó que cambió su medio de transporte para llegar a los conciertos.

Esto dijo Luis Alberto Posada acerca del cambio de medio de transporte que realizará

Luis Alberto Posada apareció subido en un caballo y afirmó lo siguiente:

"Voy para Orocué, Casanare, y la gente me dijo que no andara en avión ni en bus. Venía en burro, pero ese va muy despacio, entonces me voy a ir en este caballo", comenzó señalando Luis Alberto Posada.

"Dios los bendiga y me voy porque nos va a coger la tarde. Vamos, vamos", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Luis Alberto Posada tras su anuncio sobre su medio de transporte

Luego de que Luis Alberto Posada publicó el video en sus redes sociales, varios internautas se indignaron y manifestaron que no era el momento para las bromas ni los sarcasmos.

"Se me hizo de muy mal gusto", "muy fuera de lugar esta broma" y "no le veo lo chistoso", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros seguidores no interpretaron la grabación como una broma, sino que le agradecieron al artista por tener en cuenta sus recomendaciones.

"Gracias por ponerle cuidado a tu fanaticada", "nos está haciendo caso", "Dios te bendiga", "cuídate mucho" y "muy bien, maestro", han sido otros de los comentarios.