Desalmados incendiaron un refugio de animales dejando tres gatos muertos en Cartagena

Esperanza Soto, una defensora de los animales, lleva más de diez años dedicándose al cuidado de gatos abandonados en Cartagena.

Su compromiso la llevó a crear un refugio improvisado bajo el puente de la Transversal 54, en el barrio Los Caracoles, un área que ha albergado a cerca de 100 gatos.

A pesar de su noble labor, este refugio ha sido objeto de controversia, pues mientras algunos habitantes valoran su esfuerzo por proteger a los animales, otros se han quejado de las condiciones del lugar, argumentando que representa un serio problema de salubridad.

En la madrugada de este martes 28 de agosto, el refugio fue blanco de un ataque atroz cuando personas aún no identificadas prendieron fuego a las instalaciones.

El incendio, que se extendió rápidamente debido a la precariedad de la construcción, resultó en la muerte de tres gatos.

Este acto de violencia ha generado una profunda conmoción entre los defensores de animales y la comunidad en general, quienes exigen justicia y medidas para proteger a los animales callejeros.

Esperanza Soto, visiblemente afectada por lo sucedido, expresó su dolor y su determinación de seguir luchando por los derechos de los animales.

Me siento vacía, pero no me voy a rendir. Aquí estamos, en pie de lucha, firmes, siguiendo adelante. Necesito que los veterinarios me den los certificados de defunción para poder anexarlos a la denuncia que presentaré ante la Fiscalía.