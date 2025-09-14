Menor de 14 años es sorprendido tratando de lanzar estupefacientes a un centro de retención en Barrancabermeja

Las autoridades han hecho un alarmante anuncio sobre el aumento de menores de edad instrumentalizados por parte de grupos ilegales en Barrancabermeja.

Por medio de un operativo de vigilancia, un joven fue sorprendido al tratar de lanzar paquetes con estupefacientes en un centro de retención.

Joven de 14 años lanzando estupefacientes en Barrancabermeja

En el barrio Primero de Mayo, en Barrancabermeja, fue sorprendido un joven de 14 años, por medio de un operativo, quien se encontraba intentando lanzar bolsas llenas de estupefacientes en el interior de diferentes paquetes. A raíz del extraño comportamiento del menor, la Policía logró identificar el objetivo del joven.

Según Carlos Sacristán Rondón, comandante del Distrito 1 del Departamento de Policía Magdalena Medio, el menor llevaba con él mil gramos de marihuana, avaluados en $2.700.000, dos mil gramos de bazuco, avaluados en $5.000.000 y un celular de alta gama.

Así mismo, el comandante precisó que tanto el joven como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Infancia y Adolescencia para el proceso judicial en este tipo de casos.

Este caso se suma a la creciente problemática que aqueja a los habitantes de la ciudad, pues, según las cifras oficiales, ya son 49 jóvenes que han sido aprehendidos al ser instrumentalizados por parte de bandas delincuenciales que buscan el control total del territorio por el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades han hecho un llamado a los padres de familia para estar atentos al comportamiento de los menores y evitar que caigan en redes criminales.

Marcha por la paz en Barrancabermeja

Por otro lado, los ciudadanos se han unido a una reciente jornada en la que marcharon por la paz en el territorio, pues Barrancabermeja ha enfrentado un grave flagelo gracias a la violencia que ha azotado al territorio y ha sembrado el terror entre sus habitantes.

Parte de esta problemática radica en los enfrentamientos entre bandas delincuenciales por lo que las autoridades manifestaron la intensificación en sus labores de vigilancia en comunas críticas de la ciudad.