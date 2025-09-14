CANAL RCN
Estados Unidos evaluará la certificación de Colombia en la lucha antidrogas

La decisión sobre la certificación antidrogas de Colombia podría afectar la cooperación bilateral, el turismo, los créditos internacionales y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad colombianas.

septiembre 14 de 2025
05:41 p. m.
En las próximas horas, el gobierno de Estados Unidos anunciará su decisión sobre la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas, un proceso que genera gran expectativa y preocupación en el país sudamericano.

Este mecanismo, implementado por el Departamento de Estado estadounidense, evalúa la cooperación de países productores o de tránsito de droga en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico.

Escenarios de la certificación antidrogas en Colombia

La certificación puede resultar en tres escenarios: una certificación que reconoce plena cooperación, una descertificación, o una certificación por interés nacional vital. Las implicaciones de una posible descertificación son significativas y podrían afectar diversos aspectos de la relación bilateral y la economía colombiana.

Una descertificación podría impactar negativamente en la cooperación binacional, reduciendo los recursos destinados a proyectos sociales y jurídicos en territorios colombianos. Además, el sector turístico, uno de los focos de impulso del actual gobierno, podría verse afectado debido a una percepción de inseguridad en el país.

En el ámbito económico, las consecuencias podrían extenderse a restricciones en créditos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La inversión extranjera también podría disminuir, afectando el flujo de turistas estadounidenses, que actualmente representa 1.194.000 visitantes anuales.

Impactos en la seguridad pública del país

La seguridad nacional y la capacidad operativa de las fuerzas militares y policiales colombianas también están en riesgo. La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (ACORE) advierte que una descertificación podría afectar el financiamiento de operaciones militares antinarcóticos, incluyendo el combustible para helicópteros y la compra de armamento y uniformes.

Programas clave como el Orión de la Armada Nacional, CEUS de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y los programas de intercambio de inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional podrían verse comprometidos. Además, la capacitación de tripulaciones de helicópteros y el mantenimiento de aeronaves podrían reducirse o suspenderse.

El aumento significativo en la producción de cocaína en Colombia es un factor crucial en esta evaluación. Según cifras oficiales, la producción pasó de 1.400 toneladas anuales en 2021 a 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína pura en 2023, un incremento del 53%. Asimismo, las hectáreas de cultivos de coca aumentaron de 154.000 en 2019 a 252.000 en el informe más reciente.

La última vez que Colombia fue descertificada fue en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio del llamado ‘Proceso ocho mil’. En aquella ocasión, el impacto diplomático fue significativo, resultando en la suspensión parcial de ayuda económica y militar, así como en dificultades para acceder a créditos internacionales.

