Siguen las denuncias por incumplimientos del PAE en varias regiones del país

Los problemas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), persisten en varias regiones del país. En Villavicencio, la Alcaldía suspendió la prórroga del contrato con el consorcio y lo sancionó con 60 millones de pesos por deficiencias e incumplimiento de las entregas. En Boyacá la situación es similar, pues en lo corrido del año van 365 niños intoxicados por alimentos entregados en mal estado, y actualmente seis municipios están aún sin contratación.

Le puede interesar: Preocupación en Bolívar por intoxicación de 20 niños tras consumir alimentos del PAE

El Atlántico no está exento a las irregularidades del PAE, en el municipio de Malambo el programa estuvo suspendido durante todo abril, lo que afectó a 12 mil estudiantes que se benefician de esas meriendas.

Irregularidades del PAE en Boyacá

En enero se anunció que los 123 municipios del departamento tendrían garantizado el plan de alimentación, sin embargo, a los pocos días se conoció que 23 seguían sin contratación, luego de varias semanas fueron 11, y hasta el momento seis continúan sin un contrato.

Josué Camacho, diputado de la Asamblea de Boyacá, habló sobre la situación y explicó las razones por las que se presentan los incumplimientos. Según dijo, los municipios no han podido iniciar la ejecución de su programa de alimentación porque “hoy, la realidad económica de los alimentos no es igual a la que fue planeada, a esto se suman graves problemas de infraestructura. Los estudiantes muchas veces tienen que sentarse en el piso a consumir los alimentos y aún en muchas instituciones educativas no hay techo”.

Hasta el momento, las autoridades del departamento no han dado una respuesta concreta a los directivos, docentes y estudiantes afectados, por el mal manejo del Plan de Alimentación Escolar.

En otras regiones del país la situación con el PAE es similar. En el municipio de Malambo las autoridades tuvieron que reemplazar los lácteos de las raciones porque estaban en mal estado.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Caracolí, en Malambo, Atlántico. Seis instituciones educativas tuvieron que retirar los lácteos para evitar intoxicaciones, ya que los alimentos habían perdido la cadena de frío, y aunque no estaban vencidos, se encontraban en descomposición.

Frente a esto, la Secretaría de Educación de Malambo afirmó que los productos vencidos, fueron devueltos inmediatamente. Por su parte, las autoridades siguen monitoreando los alimentos para garantizar la calidad de las meriendas que reciben los estudiantes.