Indígenas Emberá asentados en Bogotá retornarán a sus territorios en Risaralda y Chocó

Este lunes 8 de septiembre comenzó el traslado de 2.127 indígenas Emberá que se encuentran ubicados desde hace varios meses en el Parque Nacional, y hace varios años en la UPI de La Rioja y La Florida, en Bogotá.

“Desde hoy, 1.599 indígenas Emberá retornan a sus territorios en Risaralda y Chocó, y 528 serán reubicados en Bogotá”, explicó la Personería de la capital colombiana.

Indígenas Emberá recibieron atención en salud antes de su retorno

Por su parte, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la capital, explicó que desde el pasado 2 de septiembre iniciaron un proceso de alistamiento con la comunidad indígena junto con cinco entidades del distrito.

“A la fecha llevamos más de 1.300 valoraciones en salud, en un esfuerzo titánico de la Secretaría de Salud por hacer una valoración individual de cada una de las personas, vacunaciones en los casos que se han requerido y seguimiento a casos especiales para que cada persona de la comunidad Embera que viaje pueda ir con su información actualizada y se pueda llevar a cabo la respectiva portabilidad”, mencionó la consejera.

Cerca de 300 indígenas Emberá no aceptaron retornar a sus territorios

Sobre los indígenas Emberá que decidieron permanecer en Bogotá, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, explicó: “llevamos meses luchando para que estas comunidades puedan regresar a su territorio y hoy arranca la fase final de esta tarea, quienes decidan quedarse en la ciudad lo harán de manera individual con un espacio excepcional y de carácter transitorio ubicado en La Florida”.

La Alcaldía de Bogotá también informó que se recopilaron 45 denuncias de violencia contra niños, las cuales serán trasladadas a las autoridades locales en las regiones de retorno.

En cuanto al Parque Nacional, a partir de este lunes en la noche iniciarán sus respectivas adecuaciones, por lo que la zona norte estará cerrada al público.