CANAL RCN
Colombia Video

En video | Así era como un hombre se robaba y maltrataba a perros de raza en Bogotá

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 66 años en la localidad de Ciudad Bolívar que robaba perros de raza y los mantenía en condiciones precarias.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 66 años acusado de hurtar perros de raza y someterlos a crueles episodios de maltrato en el barrio Gibraltar, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Una mujer alertó a los uniformados sobre la desaparición de su perro, al que un hombre se había llevado a la fuerza a una vivienda cercana. Estos ubicaron el inmueble donde encontraron al animal reportado y a otras mascotas que, al parecer, habían sido hurtadas bajo la misma modalidad; así lo confirmó la Fiscalía.

Logran la captura de un hombre que se dedicaba a ubicar mascotas para posteriormente hurtarlas.

Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res
RELACIONADO

Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res

Video registró cómo adulto mayor robaba perros en Bogotá

En videos de cámaras de seguridad se ve al hombre abrir un portón metálico mientras sostiene a un perro de raza pequeña.

La secuencia lo muestra manipulando de manera brusca al animal y forzándolo para ingresarlo a la vivienda. La cámara logra capturar cada detalle del robo, dejando en evidencia la forma en que las mascotas eran sustraídas.

Los fotogramas también muestran que el hombre se aseguraba de cerrar el portón con rapidez, intentando ocultar su conducta. Según las autoridades, este material resultó determinante para comprobar el delito y proceder a la detención.

Atroz feminicidio en Bosa: su pareja la asfixió e intentó desaparecerla quemando su casa
RELACIONADO

Atroz feminicidio en Bosa: su pareja la asfixió e intentó desaparecerla quemando su casa

Recatan a perros robados en la vivienda del adulto mayor

Durante el procedimiento, agentes de la Policía solicitaron autorización para ingresar a la vivienda. En su interior hallaron a varias mascotas que no le pertenecían, por lo que se presume que habían sido hurtadas en circunstancias similares.

La Unidad de Protección Animal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar acompañó el operativo y adelantó la valoración de los caninos rescatados.

Los funcionarios verificaron su estado de salud y coordinaron la restitución a sus legítimos dueños o el traslado a un centro de protección temporal en caso de no encontrarse a los propietarios.

Citan con falsos trabajos, los retienen y piden millones por ellos: nueva forma de secuestro en Bogotá
RELACIONADO

Citan con falsos trabajos, los retienen y piden millones por ellos: nueva forma de secuestro en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Andrés DC se pronuncia tras incidente en donde hubo quemados y autoridades toman medidas

Inseguridad en Bogotá

Cliente fue brutalmente golpeado por un repartidor tras no darle propina: lo sigue amenazando

UNGRD

Exclusivo | Revelan chats del senador Elías Chagüi buscando justificar sus entradas al Minhacienda

Otras Noticias

Shakira

¿Gerard Piqué le pidió matrimonio a Clara Chía? Así sería el lujoso anillo

Según medios internacionales, Gerard Piqué confirmó su compromiso con Clara Chía. Varias fanáticos reaccionaron tras esta propuesta.

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez explotó y le contestó sin filtro a Néstor Lorenzo

Carlos Antonio Vélez se refirió a las palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa. Esto fue lo que dijo.

Enfermedades

Efectos ambientales de las mascarillas usadas durante la pandemia del COVID-19

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025

Artistas

Conmoción: murió reconocido periodista y referente musical