En video | Así era como un hombre se robaba y maltrataba a perros de raza en Bogotá

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 66 años acusado de hurtar perros de raza y someterlos a crueles episodios de maltrato en el barrio Gibraltar, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Una mujer alertó a los uniformados sobre la desaparición de su perro, al que un hombre se había llevado a la fuerza a una vivienda cercana. Estos ubicaron el inmueble donde encontraron al animal reportado y a otras mascotas que, al parecer, habían sido hurtadas bajo la misma modalidad; así lo confirmó la Fiscalía.

Logran la captura de un hombre que se dedicaba a ubicar mascotas para posteriormente hurtarlas.

Video registró cómo adulto mayor robaba perros en Bogotá

En videos de cámaras de seguridad se ve al hombre abrir un portón metálico mientras sostiene a un perro de raza pequeña.

La secuencia lo muestra manipulando de manera brusca al animal y forzándolo para ingresarlo a la vivienda. La cámara logra capturar cada detalle del robo, dejando en evidencia la forma en que las mascotas eran sustraídas.

Los fotogramas también muestran que el hombre se aseguraba de cerrar el portón con rapidez, intentando ocultar su conducta. Según las autoridades, este material resultó determinante para comprobar el delito y proceder a la detención.

Recatan a perros robados en la vivienda del adulto mayor

Durante el procedimiento, agentes de la Policía solicitaron autorización para ingresar a la vivienda. En su interior hallaron a varias mascotas que no le pertenecían, por lo que se presume que habían sido hurtadas en circunstancias similares.

La Unidad de Protección Animal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar acompañó el operativo y adelantó la valoración de los caninos rescatados.

Los funcionarios verificaron su estado de salud y coordinaron la restitución a sus legítimos dueños o el traslado a un centro de protección temporal en caso de no encontrarse a los propietarios.