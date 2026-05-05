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Indignación en Medellín: empleada de hotel fue brutalmente agredida por huésped

El caso ocurrió en el centro de la ciudad. La mujer se negó a ingresar a una habitación y fue atacada violentamente. El hecho quedó registrado en cámaras.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
01:34 p. m.
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Un nuevo caso de violencia contra la mujer genera rechazo en Medellín. Una trabajadora de un hotel, ubicado en el centro de la ciudad, fue víctima de una fuerte golpiza por parte de un huésped, en un hecho que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

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La agresión quedó registrada en video

Según la información preliminar, la mujer se encuentra fuera de peligro y se recupera en una IPS de la capital antioqueña. Por su parte, el agresor —un hombre proveniente del departamento de Cundinamarca, que llevaba aproximadamente una semana hospedado en el lugar— también permanece bajo atención médica, luego de que, al parecer, sufriera una sobredosis.

De acuerdo con el reporte, todo ocurrió cuando la empleada del hotel se acercó a la recepción para entregarle al huésped una ropa que había sido lavada dentro del establecimiento. En ese momento, el hombre le habría solicitado que ingresara a su habitación con fines sexuales.

Se negó y fue atacada violentamente

Ante la negativa de la mujer, el sujeto reaccionó de manera violenta y la agredió física y brutalmente. La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad del hotel, material que fue clave para la denuncia y posterior captura del presunto agresor.

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Las autoridades destacaron la rápida reacción tanto de la víctima como del establecimiento, que decidieron denunciar los hechos, lo que permitió avanzar en el proceso judicial. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este caso que ha generado indignación en la ciudad.

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