¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 5 de mayo de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano, que monitorea los sismos en tiempo real, ha advertido varios temblores en el país durante este 5 de mayo de 2026.

Entre ellos, el primero se detectó en horas de la madrugada, cerca de las 2:30 de la mañana, mientras que el último fue sobre las 8:46.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Cuáles han sido los municipios en los que se han sentido los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 5 de mayo de 2026

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 125 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 142 de Juradó (Chocó) y a 145 de Nuquí (Chocó).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han identificado en Colombia hoy 5 de mayo de 2026?

3:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

4:08 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 15 de Medina (Cundinamarca) y a 25 de Cumaral (Meta).

8:46 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 5 de Susa (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).

¿Cómo se pueden reportar temblores ante el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, tiene un espacio para que los ciudadanos alerten los temblores que sienten.

Este es el paso a paso que se debe seguir: