¡Motores vuelven a rugir en Colombia! Juan Pablo Montoya anunció importante evento en Barranquilla

El histórico expiloto colombiano Juan Pablo Montoya sorprendió al anunciar el regreso del automovilismo al país con un evento que se realizará en agosto en Barranquilla.

Aunque no entregó mayores detalles, el anuncio ha generado expectativa en torno a una disciplina que, según él mismo, perdió fuerza en Colombia hace varios años.

Vamos a despertar una chispa que en Colombia se perdió hace muchos años, cuando yo dejé de correr.

La ciudad ya había sido escenario de movimientos clave, luego de que Montoya visitara el pasado 26 de abril el Malecón del Río, donde sostuvo un encuentro con el alcalde Alejandro Char.

¿De qué se trata el evento anunciado por Juan Pablo Montoya en Barranquilla?

El anuncio del piloto coincide con los planes de la administración local para posicionar a Barranquilla como un referente del automovilismo internacional.

Desde comienzos de año, el alcalde ha reiterado que la ciudad trabaja para convertirse en sede de grandes competencias.

Seguimos con buenas posibilidades de que esa noticia se pueda dar. Esto es bien importante porque no es por 1 año, es por 10 años.

Tras la reciente visita de Montoya, el mandatario fue más allá y reveló que Barranquilla está cerca de concretar la realización de un Gran Premio de la IndyCar Series.

Vamos por un buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darle esa noticia a los barranquilleros antes que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar.

¿En qué consistiría el evento?

El proyecto contempla un circuito urbano, con el Malecón como eje central del recorrido, aunque aún se revisan aspectos técnicos y logísticos.

Se están revisando varios detalles, pero tenemos muchas esperanzas en eso. Vamos por buen camino, vamos avanzados (…) Tendremos esos puntos más concretos en las próximas semanas.

Paralelamente, la posibilidad de recibir una carrera de la Fórmula 1 sigue siendo una meta a largo plazo.

Según Char, la llegada de la IndyCar no reemplaza ese objetivo, sino que lo fortalece y posiciona a la ciudad como un destino atractivo para el automovilismo de alto nivel.