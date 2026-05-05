CANAL RCN
Tendencias

¿Cuál fue la primera publicación en Instagram? Esta es la foto que lo empezó todo

Instagram comenzó con una imagen simple publicada como prueba por su creador meses antes del lanzamiento oficial.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
12:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hoy, Instagram es una de las plataformas más usadas en el mundo, pero su origen está lejos de las fotos producidas y los contenidos virales que dominan actualmente.

⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil? Revelan angustiante detalle
RELACIONADO

⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil? Revelan angustiante detalle

La primera publicación en su historia fue una imagen sencilla, casi accidental, que marcó el inicio de una nueva forma de compartir momentos.

¿Cuál fue la primera publicación en Instagram?

El 16 de julio de 2010, meses antes del lanzamiento oficial de la aplicación, el cofundador Kevin Systrom subió la primera fotografía como parte de una prueba interna. En ese momento, la app aún no se llamaba Instagram, sino “Codename”.

La imagen, titulada “test”, muestra un perro golden retriever junto a un puesto de tacos en México. En la escena también aparece el pie de la novia de Systrom.

Primera foto publicada en Instagram
Foto: Redes sociales

La fotografía fue tomada durante un viaje y editada con el filtro X-PRO2, uno de los efectos que más adelante se volverían característicos dentro de la plataforma.

¿Qué pasó después de la primera publicación en Instagram?

Más que una publicación pensada para el público, se trataba de una prueba técnica para verificar que la aplicación funcionara correctamente antes de su lanzamiento.

Ese momento, aparentemente irrelevante, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una red social que cambiaría la forma en que las personas comparten imágenes.

Reconocido destino en Colombia estaría siendo asediado por criminales: turistas lo están descartando
RELACIONADO

Reconocido destino en Colombia estaría siendo asediado por criminales: turistas lo están descartando

En octubre de 2010, meses después de esa primera prueba, Instagram fue lanzada oficialmente como una aplicación enfocada en aplicar filtros a las fotografías y compartirlas con otros usuarios.

En sus inicios, solo estaba disponible para iPhone, lo que limitaba su acceso a un grupo específico.

Con el paso del tiempo, la plataforma se expandió y permitió que millones de personas en todo el mundo comenzaran a publicar sus propias imágenes. Desde entonces, alrededor de 50 millones de usuarios han compartido más de mil millones de fotos en la aplicación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Andy Rivera emitió nuevos mensajes tras el embarazo de Lina Tejeiro: preocupó por esta situación

Artistas

⁠¿Por qué Shakira tardó más de lo esperado en salir a su show en Brasil? Revelan angustiante detalle

Rock al Parque

Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30

Otras Noticias

Transmilenio

Transmilenio se pronuncia sobre enfrentamiento entre guardas del sistema y usuarios que intentaron colarse

El hecho requirió el traslado a centro hospitalario de algunos estudiantes, según el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachi.

Automovilismo

¡Motores vuelven a rugir en Colombia! Juan Pablo Montoya anunció importante evento en Barranquilla

La capital del Atlántico se perfila como epicentro del automovilismo con un evento en agosto.

Nicolás Maduro

ATENCIÓN | Tercera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha

Ecuador

Se calma la tensión comercial entre Ecuador y Colombia: ¿Qué vendrá para el futuro?

Información Institucional

Pilates Week en Bogotá 2026: fechas, precios y programación del evento