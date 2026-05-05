¿Cuál fue la primera publicación en Instagram? Esta es la foto que lo empezó todo

Hoy, Instagram es una de las plataformas más usadas en el mundo, pero su origen está lejos de las fotos producidas y los contenidos virales que dominan actualmente.

La primera publicación en su historia fue una imagen sencilla, casi accidental, que marcó el inicio de una nueva forma de compartir momentos.

¿Cuál fue la primera publicación en Instagram?

El 16 de julio de 2010, meses antes del lanzamiento oficial de la aplicación, el cofundador Kevin Systrom subió la primera fotografía como parte de una prueba interna. En ese momento, la app aún no se llamaba Instagram, sino “Codename”.

La imagen, titulada “test”, muestra un perro golden retriever junto a un puesto de tacos en México. En la escena también aparece el pie de la novia de Systrom.

Foto: Redes sociales

La fotografía fue tomada durante un viaje y editada con el filtro X-PRO2, uno de los efectos que más adelante se volverían característicos dentro de la plataforma.

¿Qué pasó después de la primera publicación en Instagram?

Más que una publicación pensada para el público, se trataba de una prueba técnica para verificar que la aplicación funcionara correctamente antes de su lanzamiento.

Ese momento, aparentemente irrelevante, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una red social que cambiaría la forma en que las personas comparten imágenes.

En octubre de 2010, meses después de esa primera prueba, Instagram fue lanzada oficialmente como una aplicación enfocada en aplicar filtros a las fotografías y compartirlas con otros usuarios.

En sus inicios, solo estaba disponible para iPhone, lo que limitaba su acceso a un grupo específico.

Con el paso del tiempo, la plataforma se expandió y permitió que millones de personas en todo el mundo comenzaran a publicar sus propias imágenes. Desde entonces, alrededor de 50 millones de usuarios han compartido más de mil millones de fotos en la aplicación.