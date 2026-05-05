Pilates Week en Bogotá 2026: fechas, precios y programación del evento

Del 21 al 24 de mayo, el Centro Felicidad Chapinero acogerá la Pilates Week, un evento que reunirá 35 máquinas reformer en simultáneo. Descubra cómo participar en este encuentro único en Latinoamérica, que proyecta más de 900 asistentes con clases inmersivas, charlas de salud y un gran mercado fitness.

¿Qué es la Pilates Week y por qué es un evento histórico en Colombia?

El mundo del bienestar y el acondicionamiento físico está en constante evolución, y Colombia no es la excepción. En el marco de sus 15 años de trayectoria en el país, la reconocida marca Pilates Proworks ha decidido llevar esta disciplina a una escala inédita a través de la Pilates Week.

Este evento, que promete transformar la manera en que los capitalinos experimentan el ejercicio, destacará por un formato nunca antes visto ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos: la operación simultánea de 35 máquinas tipo reformer. Esta ambiciosa apuesta técnica permitirá que más de 900 personas asistan a lo largo de cuatro días de pura conexión física y mental.

Andrés Arango, gerente de la compañía, explica el propósito detrás de este hito:

Este evento responde a una evolución natural de la marca y de la industria. Las personas ya no solo buscan entrenar, sino vivir experiencias que conecten con su estilo de vida.

Programación y clases inmersivas: así se vivirá el pilates en Bogotá

Para garantizar que tanto principiantes como expertos encuentren un espacio a su medida, la programación de la Pilates Week contará con franjas horarias distribuidas a lo largo del día y durante el fin de semana.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el uso de tecnología para mejorar la concentración. Los formatos de clase Focus y Essential ofrecerán una experiencia completamente inmersiva mediante el uso de audífonos individuales. Este sistema reduce el ruido externo y maximiza la conexión directa con la voz del instructor, permitiendo una ejecución perfecta de cada movimiento. Por otro lado, la modalidad Pro Burn estará dirigida a quienes buscan un desafío mayor y diferentes objetivos de resistencia dentro de la práctica.

Mercado de bienestar y marcas invitadas al Centro Felicidad Chapinero

El escenario elegido para este despliegue de salud y movimiento es el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), un moderno espacio público de Bogotá destinado a enriquecer la vida cultural y deportiva de los ciudadanos. Su elección refleja una fuerte tendencia urbana: la apropiación de espacios públicos para experiencias de estilo de vida contemporáneo.

Más allá de las sesiones en las máquinas reformer, la Pilates Week ofrecerá un ecosistema completo para los asistentes. El evento albergará un market de bienestar abierto al público general, donde convergerán importantes marcas aliadas como Isdin, Gooms, Easy Detox, Café Rico y Skin Concept. Los visitantes podrán disfrutar de activaciones especiales, recibir obsequios exclusivos y asistir a una nutrida agenda de charlas enfocadas en salud, movimiento y autocuidado.

Fechas, precios de boletería y cómo asistir a la Pilates Week 2026

Si deseas formar parte de esta comunidad y vivir la experiencia de entrenar en el evento de pilates más grande del país, es fundamental asegurar tu cupo con anticipación, ya que las sesiones prácticas son limitadas para no perder el rigor técnico de la disciplina. (Recuerda que el acceso al market y a las charlas es abierto al público).

Datos clave del evento:

Fechas : Del 21 al 24 de mayo de 2026.

: Del 21 al 24 de mayo de 2026. Lugar: Centro Felicidad Chapinero (CEFE), Bogotá.

Centro Felicidad Chapinero (CEFE), Bogotá. Preventa: $90.000 COP (disponible hasta el 10 de mayo).

$90.000 COP (disponible hasta el 10 de mayo). Venta General : $120.000 COP.

: $120.000 COP. Canales de compra: Entradas disponibles a través de la página web oficial ppwevents.com o mediante las líneas de atención vía WhatsApp de la organización.

Con la Pilates Week, Pilates Proworks reafirma su liderazgo en un mercado cada vez más competitivo, demostrando que el bienestar integral y las experiencias colectivas son el nuevo estándar para construir comunidad en Colombia.