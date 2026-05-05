¿Cuánto costará la extensión de la Línea 1 del Metro hasta la calle 100? Gerente reveló la billonaria cifra

El Metro de Bogotá tendrá una extensión significativa que cambiará la movilidad del norte de la ciudad. La Línea 1, originalmente proyectada hasta la calle 72 con Caracas, se extenderá hasta la calle 100 mediante una propuesta de iniciativa privada presentada por China Harbour Construction, actual socio del consorcio.

Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, confirmó en La FM que la extensión tendrá 3.25 kilómetros hasta conectarse con la calle 100 e incluirá tres estaciones nuevas ubicadas en las calles 84, 92 y 102.

Cuatro billones de pesos: el coste de la extensión

El proyecto costará aproximadamente cuatro billones de pesos y está programado para entrar en operación en 2032.

La ampliación mantendrá la misma estructura de viaducto elevado de la Línea 1 y avanzará por el costado occidental de la Autopista Norte. Según Narváez, esta extensión permite conectar con la calle 92 y la NQS (carrera 30) en la zona baja.

Un aspecto destacado del proyecto es la creación de nodos intermodales estratégicos. La estación de la calle 100 se vinculará con la troncal de Transmilenio de la avenida 68, mientras que la estación 92 se integrará con el Regiotram del Norte, Transmilenio por la NQS y la Línea 1.

¿La Línea 1 tendría cambios?

El gerente enfatizó que las obras hasta la calle 72 no sufren ninguna modificación y mantienen su fecha de entrada en operación. No obstante, la propuesta de extensión debe ser revisada por un evaluador independiente.

Con respecto al avance del Metro, Narváez reconoció las preocupaciones ciudadanas sobre el espacio público y acabados en algunas zonas: “Mantenemos la lupa. Ahí tenemos unas desviaciones del programa no graves, pero que hay que corregir”.

Paralelamente, la Línea 2 avanza en su proceso de licitación pública internacional bajo normas del Banco Interamericano de Desarrollo. Se esperan ofertas de precalificación para el 5 de junio, con adjudicación proyectada para principios del año.