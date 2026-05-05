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ATENCIÓN | Tercera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha

Hasta el momento, Maduro y su esposa Cilia Flores han comparecido en un par de ocasiones.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 05 de 2026
12:04 p. m.
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Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán que comparecer por tercera vez en el tribunal de Manhattan el próximo 30 de junio a las 12:00 p.m. hora del Este en la sala 14 letra D.

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Se cumplieron cuatro meses desde que Maduro cayó. Aquella madrugada del 3 de enero quedó grabada en la retina de los venezolanos y el planeta, siendo inclusive uno de los momentos cruciales de la historia reciente.

Cuatro meses desde la caída de Maduro

La administración de Donald Trump le puso punto final a los más de 10 años que Maduro permaneció en el poder tras la muerte de Hugo Chávez. Durante los años, el éxodo venezolano marcó un movimiento migratorio a nivel global que fue acompañado por la crisis económica ocasionada por la hiperinflación y un ecosistema de represalia con presos políticos.

Aunque el régimen no acabó ahí. La transición democrática en Venezuela ha estado en manos de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien justamente era la vicepresidenta de Maduro. Permanecen algunos alfiles como Diosdado Cabello en el poder.

Lo cierto es que la relación con Estados Unidos ha vuelto a la calma. Tanto así que le levantaron las sanciones al Banco Central, a Rodríguez y, después de siete años, se retomaron los vínculos diplomáticos.

Audiencia programada para el 30 de junio

Al mismo tiempo, ha avanzado el juicio contra el dictador en Nueva York. Hasta el momento, ha comparecido en dos oportunidades: la primera el 5 de enero y la siguiente el 26 de marzo.

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La defensa encabezada por Barry Pollack intentó desestimar los cargos por el hecho de que no se permitió que el régimen financiara los gastos del juicio. Al final, la OFAC autorizó que los honorarios fueran cubiertos de este modo.

Hellerstein también aceptó la solicitud de ambos acusados en torno a retirar sus intentos de tumbar la acusación. Esto, partiendo de que ya pueden recibir la financiación desde Venezuela.

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