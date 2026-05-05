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Estos son los descuentos que puede aprovechar si ya se pasó a la factura virtual del Acueducto

Usuarios que migren al formato digital podrán obtener beneficios, además de contribuir al cuidado ambiental.

factura acueducto de Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
01:18 p. m.
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá estableció una alianza que busca incentivar el uso de la factura virtual del servicio de agua en la ciudad.

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Esta iniciativa no solo apunta a modernizar el servicio y reducir el uso de papel, sino también a ofrecer beneficios directos a los usuarios que decidan migrar del formato físico al digital.

Descuentos que puede aprovechar si se pasó a la factura virtual del Acueducto

Quienes se inscriban a la factura virtual podrán acceder a un descuento del 20% en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka. Este beneficio aplica de manera ilimitada para el titular registrado y hasta tres acompañantes, sujeto a términos y condiciones.

El proceso para acceder a este incentivo es sencillo. Los usuarios deben ingresar al portal oficial del acueducto, registrarse en la opción de factura virtual, digitar el número de cuenta contrato que aparece en la factura física, aceptar los términos y condiciones y confirmar el proceso a través del correo electrónico.

Una vez completado el registro, el sistema enviará las indicaciones necesarias para redimir el descuento en Maloka.

¿Por qué están migrando a la factura virtual?

Además del beneficio económico, la iniciativa tiene un impacto ambiental. Actualmente, la entidad utiliza cerca de 13 millones 800 mil hojas al año, equivalentes a 70 toneladas de papel, para la impresión de facturas.

La migración al formato digital permitiría reducir este consumo y contribuir a la protección del medio ambiente.

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Con esta estrategia, la EAAB y Maloka buscan promover hábitos sostenibles entre los ciudadanos, al tiempo que incentivan el acceso a espacios de ciencia y educación en la capital.

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