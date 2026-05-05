Transmilenio se pronuncia sobre enfrentamiento entre guardas del sistema y usuarios que intentaron colarse

El video de la agresión registrada entre un grupo de personas que intentó ingresar de manera irregular a la estación de la calle 76 y varios guardas de seguridad generó un nuevo pronunciamiento de TransMilenio sobre el problema de los colados.

La empresa de transporte masivo rechazó cualquier hecho de violencia en sus instalaciones e hizo un llamado a evitar comportamientos de este tipo, que afecten la tranquilidad y experiencia de sus usuarios y/o colaboradores.

Según se lee en el comunicado, “las personas evasoras implicadas intentaron ingresar a la estación de manera irregular durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, lo que desató el altercado”.

TransMilenio solicitó la intervención de las autoridades:

Tan pronto como se registró el hecho, que requirió el traslado de algunos estudiantes universitarios a centros hospitalarios, el personal de vigilancia solicitó la intervención de las autoridades.

Pese al convenio firmado entre la empresa TransMilenio y la Secretaría de Cultura para fomentar la conciencia cívica, la supervisora del proyecto, Angélica Martínez, reveló en diálogo con Noticias RCN que el 16% de los usuarios sigue colándose.

Además, Bogotá ofrece subsidios y pasajes gratis, mes a mes, a las personas en condición de vulnerabilidad que utilizan el sistema.

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TransMilenio hace un llamado a respetar al personal de seguridad y las normas de uso del sistema:

Aunque el enfrentamiento es motivo de investigación, TransMilenio recordó “que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de cuatro millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá”.

E hizo un llamado “a toda la ciudadanía a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia, a hacer un uso adecuado del Sistema y reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores”.