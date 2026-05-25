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Intento de robo a mujer en Bogotá quedó grabado: delincuente la amenazó con arma de fuego

La víctima relató que un hombre en motocicleta la intimidó con un arma de fuego mientras intentaba estacionar su vehículo.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
08:29 a. m.
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Una nueva caso de inseguridad se registró en Bogotá tras el testimonio de una mujer que aseguró haber sido víctima de un intento de robo mientras estacionaba su camioneta en la localidad de Usaquén.

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El hecho ocurrió cerca del mediodía y según el relato entregado a Noticias RCN, el presunto delincuente se movilizaba en motocicleta y la abordó de manera violenta mientras la intimidaba con un arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el intento de robo denunciado en Bogotá?

La víctima, identificada como Gabriela Diez, explicó que el hombre se acercó cuando ella estaba parqueando y le apuntó directamente a la cabeza. Según contó, las primeras palabras del agresor fueron: “tranquila, tranquila”, mientras mantenía el arma sobre ella. La mujer aseguró que reaccionó gritando de manera desesperada debido al miedo que sintió durante el ataque.

La mujer afirmó que el delincuente parecía estar interesado principalmente en las cadenas que llevaba puestas, aunque señaló que no alcanzó a entender completamente las exigencias debido al casco que usaba el atacante y al estado de tensión que vivía en ese momento.

La víctima también manifestó que varias personas escucharon lo ocurrido, pero prefirieron mantenerse alejadas. Según relató, algunos observaban desde establecimientos cercanos y otras personas registraban la situación desde la distancia, mientras ella continuaba gritando para intentar evitar el robo.

Gabriela aseguró que muchas personas en redes sociales calificaron su reacción como un acto de valentía, aunque insistió en que actuó impulsada por el miedo. “Cada vez que gritaba era por detallar el arma que tenía en mi cabeza”, explicó durante la entrevista.

Durante la conversación, la mujer indicó que, después de publicar su caso en redes sociales, recibió mensajes y videos de otras personas que denunciaban hechos similares bajo la misma modalidad.

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