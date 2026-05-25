Hinchas de Flamengo llegaron a la casa de Carrascal tras ser expulsado: video

Jorge Carrascal atraviesa horas complicadas en Flamengo luego de ser expulsado en el clásico frente a Palmeiras y quedar envuelto en una nueva polémica fuera de la cancha. El volante colombiano está de cumpleaños este 25 de mayo y en Brasil aseguran que habría organizado una fiesta pocas horas después del partido.

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La situación generó molestia entre aficionados del Flamengo, que incluso llegaron hasta la vivienda del jugador tras conocer los rumores sobre la presunta celebración privada.

¿Qué pasó con Jorge Carrascal tras el clásico ante Palmeiras?

La tensión comenzó durante el partido contra Palmeiras, cuando Carrascal vio la tarjeta roja en medio de un encuentro caliente y de enorme presión para Flamengo.

La expulsión provocó fuertes críticas por parte de hinchas y medios brasileños, especialmente porque el colombiano ya acumula varias sanciones durante la temporada.

Sin embargo, el escándalo tomó otra dimensión cuando empezaron a circular versiones sobre una supuesta fiesta de cumpleaños organizada por el jugador apenas terminó el compromiso.

Videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes de la barra del Flamengo llegando hasta el conjunto residencial donde vive el colombiano. En las imágenes también se observan varias mujeres entrando al lugar, situación que alimentó todavía más las especulaciones.

¿Por qué Carrascal viene siendo cuestionado en Flamengo?

El colombiano no atraviesa su mejor momento deportivo desde que llegó al fútbol brasileño.

Más allá de algunos partidos destacados, Carrascal ha sido señalado por la irregularidad en su rendimiento y, sobre todo, por los problemas disciplinarios que arrastra en 2026.

La roja frente a Palmeiras fue su tercera expulsión de la temporada. Las anteriores ocurrieron en compromisos contra Corinthians y Fluminense, algo que ya empieza a generar preocupación dentro del entorno del club.

El episodio aumentó la presión sobre Carrascal justo en un momento sensible para Flamengo, que pelea títulos y atraviesa semanas decisivas en el calendario.

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Mientras los rumores sobre la presunta fiesta siguen moviéndose en redes sociales, el colombiano permanece en el centro de las críticas por parte de la hinchada.