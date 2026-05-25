CANAL RCN
Deportes

Hinchas de Flamengo llegaron a la casa de Carrascal tras ser expulsado: video

Jorge Carrascal quedó en el ojo del huracán tras ser expulsado con Flamengo y presunta fiesta de cumpleaños.

Jorge Carrascal en Flamengo
Foto: captura pantalla X Pablo Giralt

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jorge Carrascal atraviesa horas complicadas en Flamengo luego de ser expulsado en el clásico frente a Palmeiras y quedar envuelto en una nueva polémica fuera de la cancha. El volante colombiano está de cumpleaños este 25 de mayo y en Brasil aseguran que habría organizado una fiesta pocas horas después del partido.

Hugo Rodallega rompió silencio tras fallar penalti ante Junior
RELACIONADO

Hugo Rodallega rompió silencio tras fallar penalti ante Junior

La situación generó molestia entre aficionados del Flamengo, que incluso llegaron hasta la vivienda del jugador tras conocer los rumores sobre la presunta celebración privada.

¿Qué pasó con Jorge Carrascal tras el clásico ante Palmeiras?

La tensión comenzó durante el partido contra Palmeiras, cuando Carrascal vio la tarjeta roja en medio de un encuentro caliente y de enorme presión para Flamengo.

La expulsión provocó fuertes críticas por parte de hinchas y medios brasileños, especialmente porque el colombiano ya acumula varias sanciones durante la temporada.

Sin embargo, el escándalo tomó otra dimensión cuando empezaron a circular versiones sobre una supuesta fiesta de cumpleaños organizada por el jugador apenas terminó el compromiso.

Lionel Messi enciende las alarmas antes del Mundial de 2026: salió con molestias tras juego del Inter Miami
RELACIONADO

Lionel Messi enciende las alarmas antes del Mundial de 2026: salió con molestias tras juego del Inter Miami

Videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes de la barra del Flamengo llegando hasta el conjunto residencial donde vive el colombiano. En las imágenes también se observan varias mujeres entrando al lugar, situación que alimentó todavía más las especulaciones.

¿Por qué Carrascal viene siendo cuestionado en Flamengo?

El colombiano no atraviesa su mejor momento deportivo desde que llegó al fútbol brasileño.

Más allá de algunos partidos destacados, Carrascal ha sido señalado por la irregularidad en su rendimiento y, sobre todo, por los problemas disciplinarios que arrastra en 2026.

La roja frente a Palmeiras fue su tercera expulsión de la temporada. Las anteriores ocurrieron en compromisos contra Corinthians y Fluminense, algo que ya empieza a generar preocupación dentro del entorno del club.

El episodio aumentó la presión sobre Carrascal justo en un momento sensible para Flamengo, que pelea títulos y atraviesa semanas decisivas en el calendario.

Ya hay fecha y hora en la que Colombia presentará sus convocados para el Mundial de 2026
RELACIONADO

Ya hay fecha y hora en la que Colombia presentará sus convocados para el Mundial de 2026

Mientras los rumores sobre la presunta fiesta siguen moviéndose en redes sociales, el colombiano permanece en el centro de las críticas por parte de la hinchada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Lionel Messi enciende las alarmas antes del Mundial de 2026: salió con molestias tras juego del Inter Miami

Mundial de fútbol

Ya hay fecha y hora en la que Colombia presentará sus convocados para el Mundial de 2026

Liga BetPlay

Hugo Rodallega dejó sentido mensaje a los hinchas de Santa Fe tras la eliminación en la Liga Betplay

Otras Noticias

Bogotá

Reuniones de motociclistas en Engativá desatan quejas por ruido, basuras y maniobras peligrosas

Habitantes del sector aseguran que los encuentros de motociclistas afectan la convivencia, generan basura y ponen en riesgo la seguridad de transeúntes.

Registraduría Nacional de Colombia

Confirmado: así podrá votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales de 2026

La Registraduría confirmó que la cédula digital será válida para votar en las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Conozca cómo usarla correctamente en las mesas de votación.

Aida Victoria Merlano

Video de Aida Victoria Merlano en México con modelo argentino encendió las redes

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central

Irán

Marco Rubio ve posible un acuerdo entre EE.UU. e Irán este lunes