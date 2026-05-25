Marco Rubio ve posible un acuerdo entre EE.UU. e Irán este lunes

Durante una visita oficial a India, Rubio afirmó que Washington mantiene sobre la mesa una propuesta “bastante sólida” para reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de petróleo y gas, actualmente bloqueado de facto por Irán. Según indicó, varios países del Golfo respaldan la iniciativa y consideran que sería “lo correcto para el mundo”.

EE.UU. insiste en negociar con Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó su confianza en que Irán acepte entrar en una negociación “real y significativa” sobre su programa nuclear. Sus declaraciones se conocen después de que el presidente Donald Trump afirmara el domingo que pidió a sus negociadores no “apresurarse” en las conversaciones. “El presidente no va a firmar un mal acuerdo”, sostuvo Rubio.

En medio de su agenda internacional, Rubio anunció además que viajará el martes a Armenia para reunirse con el canciller Ararat Mirzoyán, en un contexto de acercamiento de ese país hacia Occidente. Estados Unidos ha fortalecido su presencia diplomática en la región tras impulsar un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

Rubio también aprovechó su visita a India para recorrer el Taj Mahal junto a su esposa, Jeanette Rubio. El secretario de Estado calificó el monumento como “una de las maravillas del mundo”.

Finalmente, el funcionario reiteró el respaldo de Washington a Israel frente a posibles ataques de grupos armados como Hezbolá, insistiendo en que el país “tiene derecho a defenderse”.