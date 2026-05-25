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Video de Aida Victoria Merlano en México con modelo argentino encendió las redes

¿Aida Victoria Merlano tiene nuevo novio? Video en México genera rumores.

Aida Victoria y Agustín
Foto: Aida Victoria y Agustín

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
07:00 a. m.
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Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales luego de aparecer en un video viral junto al modelo y creador de contenido argentino Agustín Fernández Ramos. Las imágenes fueron grabadas en México y rápidamente dispararon rumores sobre un nuevo noviazgo.

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La escena tomó fuerza entre los seguidores de la influencer porque ocurre pocos meses después de su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano.

Video viral de Aida Victoria Merlano con Agustín Fernández

En el clip que circula en plataformas como Instagram y TikTok se observa a Agustín Fernández frente a Aida Victoria mientras le dedica unas palabras en tono romántico.

El momento que más llamó la atención fue cuando el argentino aparece arrodillado frente a la empresaria, situación que muchos usuarios interpretaron como una posible petición de noviazgo.

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación sentimental, las imágenes fueron suficientes para convertirlos en tendencia durante las últimas horas.

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Los comentarios en redes no tardaron en aparecer. Algunos seguidores celebraron que la barranquillera “se esté dando una nueva oportunidad”, mientras otros aseguran que la historia volverá a repetirse como con Westcol y "El Agropecuario"

¿Quién es Agustín Fernández?

Agustín Fernández Ramos es un creador de contenido, modelo y presentador argentino radicado en México, conocido por su participación en realities y programas digitales.

Su cercanía con Aida Victoria comenzó durante el reality “La Mansión VIP”, donde ambos compartieron varios momentos íntimos que generaron conversación entre los seguidores del programa.

Desde entonces, los dos continuaron interactuando en redes sociales y ahora el reciente encuentro en México volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible relación.

¿Qué pasó con la relación de Aida Victoria y Juan David Tejada?

La influencer había confirmado hace algunos meses el final de su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo.

La ruptura se hizo pública poco después del nacimiento de Emiliano y desde entonces Aida Victoria se había mostrado enfocada en su maternidad, proyectos personales y redes sociales.

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Mientras tanto, ni Aida Victoria ni Agustín Fernández han aclarado si realmente están comenzando un romance o si simplemente se trata de una amistad íntima que terminó desatando rumores en internet.

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