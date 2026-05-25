Exclusivo | Yulixa Toloza iba agonizando en el carro: aterradora confesión de dueña de la estética

La investigación del caso de Yulixa Toloza sigue revelando detalles estremecedores sobre su desaparición y muerte, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje el pasado 13 de mayo.

Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de María Fernanda Delgado Hernández, dueña de la clínica clandestina Beauty Laser, ubicada en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde la mujer se sometió a una lipólisis láser que le produjo una embolia pulmonar.

Según el relato de Delgado, al parecer, Yulixa iba a ser abandonada aún con vida. La mujer confirmó, tras su captura, que la víctima de lo que sería una mala praxis salió con vida de la estética.

Dueña de la estética confesó que Yulixa Toloza iba agonizando en el carro

La confesión más impactante llegó desde Venezuela, donde la sueña de la estética clandestina fue capturada. La mujer admitió ante investigadores que Yulitza todavía tenía signos vitales cuando la sacaron del establecimiento, en horas de la noche del mismo día en el que se sometió al procedimiento.

Asimismo, confesó a los investigadores de la Sijín, a través de una videollamada, que la idea de abandonar el cuerpo de Yulixa habría sido de ‘Leo’, quien sería el anestesiólogo que la atendió.

‘Leo’, de nacionalidad cubana, quien permanece prófugo de la justicia, no solo hizo parte del procedimiento estético que le realizaron a Yulixa, sino que habría participado en el momento en que la sacaron de la estética, con signos vitales, pero agonizando.

Esta información evidencia que la mujer de 52 años estuvo al menos ocho horas con vida después de la intervención, lo que indica que pudo haber sido trasladada a un centro médico donde recibiera atención especializada para salvarla de la embolia pulmonar.

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Nueva hipótesis ronda el estremecedor caso de Yulixa Toloza

El hallazgo del cuerpo se produjo el 19 de mayo, seis días después de la desaparición, a través de un operativo con drones de la Policía y la colaboración en tiempo real de la dueña de la estética, horas después, fue hallado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca.

Las imágenes aéreas exclusivas obtenidas por Noticias RCN muestran el momento clave en que los agentes de la Sijín localizaron los restos.

María Fernanda Delgado guió a los investigadores a través de una videollamada, coordinada entre policías colombianos y venezolanos. La sospechosa intentaba recordar el punto exacto donde abandonaron el cuerpo, aunque admitió que todo había ocurrido en medio de la noche y no recordaba con precisión el punto exacto.

La búsqueda se extendió en un radio de más de 30 kilómetros hasta que las autoridades encontraron las primeras evidencias: unas chancletas rosadas, prendas de ropa y objetos personales de Yulixa a un costado de la carretera.

Minutos después, con apoyo del dron, divisaron el cuerpo más adentro de la zona boscosa.

La hipótesis de los investigadores ya no apunta a simple negligencia médica. Para las autoridades, lo ocurrido después de la cirugía fue una operación de encubrimiento: una huida, intentos por desaparecer evidencias y un recorrido de más de 100 kilómetros con el cuerpo mientras los responsables escapaban hacia Venezuela.

El caso abre además una nueva línea de investigación donde las autoridades indagan si existe una red que recluta a falsos médicos extranjeros para trabajar en clínicas o centros estéticos clandestinos.