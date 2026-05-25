Reuniones de motociclistas en Engativá desatan quejas por ruido, basuras y maniobras peligrosas

Las reuniones nocturnas de motociclistas en el barrio San Cayetano, en la localidad de Engativá, se convirtieron en motivo de preocupación para la comunidad. Habitantes del sector denunciaron afectaciones a la tranquilidad y problemas de convivencia debido a los encuentros que se realizan durante las noches, especialmente los fines de semana.

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Según los testimonios entregados por residentes y personas que transitan por la zona, las concentraciones se registran cerca de la avenida Ciudad de Cali con calle 26. Allí, grupos de motociclistas se reúnen en horas de la noche y algunos realizan maniobras peligrosas que podrían terminar en accidentes.

Los ciudadanos también señalaron que estas reuniones dejan grandes cantidades de basura sobre las vías y andenes del sector. Botellas de cerveza, residuos y desechos permanecen en las calles durante la madrugada y las primeras horas del día, situación que ha generado molestia entre quienes viven y trabajan en la zona.

¿Por qué la comunidad de San Cayetano denuncia estas reuniones nocturnas?

Jonathan Torres, uno de los ciudadanos consultados en el lugar, aseguró que la situación afecta la imagen de la ciudad y el sentido de pertenencia de los habitantes. Según explicó, es preocupante ver cómo amanecen las calles después de estas concentraciones nocturnas.

“Es muy triste ver la ciudad así como amanece. La ciudad nos da muchas oportunidades de trabajo y de vivir, por eso toca cuidarla”, expresó el ciudadano.

Además de las basuras, la comunidad advirtió sobre posibles riesgos de seguridad derivados de la cantidad de motociclistas que participan en estos encuentros. Los residentes aseguran que las maniobras realizadas en vía pública podrían poner en peligro tanto a conductores como a peatones que circulan por el sector.

¿Qué piden los habitantes de Engativá frente a las reuniones de motociclistas?

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades locales para que intervengan en la situación. Entre las entidades mencionadas por la comunidad están la Alcaldía Local de Engativá, la Policía Metropolitana y los organismos de Tránsito y Transporte.

Los ciudadanos cuestionan la falta de control frente a estas reuniones nocturnas y piden medidas que permitan recuperar la tranquilidad del sector. Aunque reconocen el derecho a realizar encuentros y eventos, insisten en que estas actividades no deberían desarrollarse con consumo de licor, acumulación de basura ni maniobras que representen riesgos para la convivencia y la seguridad vial.