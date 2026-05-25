Defensoría del Pueblo advierte que más de 54.000 personas han resultado afectadas por la violencia en 2026
Entre enero y mayo de 2026 se registró un aumento desmedido del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades.
Noticias RCN
07:09 a. m.
La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana en la que advierte que más de 54.000 personas han resultado afectadas en lo corrido de este año por el fortalecimiento de grupos armados ilegales como las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo.
Según la entidad, entre enero y mayo de 2026 se registró un aumento desmedido del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades, fenómenos que siguen agudizando la crisis humanitaria en varias regiones del país.
Desplazamiento y confinamiento
La Defensoría reveló que 8.249 personas han sido desplazadas de sus hogares en los primeros cinco meses del año, obligadas a abandonar sus lugares seguros por la guerra.
Las zonas más golpeadas son Magdalena, Norte de Santander, Antioquia y el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados mantienen a la población en riesgo permanente.
El organismo alertó que persisten escenarios de riesgo humanitario y pidió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar medidas urgentes de prevención, protección y atención.
Comunidades más vulnerables
La crisis afecta de manera desproporcionada a niños, comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales y su permanencia en el territorio.
Además de la violencia armada, los impactos ambientales y las emergencias climáticas agravan la situación de estas poblaciones, que enfrentan confinamientos prolongados y restricciones a la movilidad.
La Defensoría insistió en que la respuesta estatal debe ser integral, con acciones inmediatas para garantizar la protección de las comunidades más expuestas al conflicto.