Expertos detectaron más de un millón de intentos para ingresar a la página de la Registraduría

Colombia está próxima a enfrentarse a las nuevas elecciones al Congreso y las consultas presidenciales. Por esto, la ciudadanía ha tomado las redes sociales para dar a conocer algunas de las dudas más frecuentes a la hora de llevar a cabo el proceso de votación en todos los puestos designados del país.

Por esto, el registrador Jaime Hernando Suárez habló con Noticias RCN y explicó el paso a paso de cómo se debe llevar a cabo el procedimiento de manera efectiva y transparente.

Posibles ataques a la página de la Registraduría

Los colombianos se están preparando para las elecciones en todo el país. Por esto, el registrador explicó detalles previos a realizar el ejercicio antes de llegar a las urnas. Según Suárez, los ciudadanos podrán consultar el puesto y mesa de votación por medio de la página oficial de la Registraduría y la app ‘aVotar’. Allí se consultará el lugar a votar al digitar el número de cédula.

Sin embargo, una de las constantes durante este proceso es la caída de la página oficial de la Registraduría ante el acceso masivo por parte de los ciudadanos, quienes consultan en simultáneo la información. Ante esto, el registrador reveló que se detectaron más de un millón de intentos de ingreso.

“Más de un millón de intentos hicieron en toda la noche y madrugada precisamente para que la página web y la aplicación no funcionen”, explicó Suárez.

El funcionario también detalló que aquellas personas que no cuentan con acceso digital también podrán consultar su mesa de votación al encontrarse con el listado en los respectivos puestos designados para el escrutinio.

Cadena falsa de WhatsApp alerta a los votantes

Un mensaje que ha alarmado a la ciudadanía, por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, estaría indicando que los tarjetones que se les entreguen a los ciudadanos deben tener el número de mesa de votación y la firma de los jurados o de lo contrario será inválido el voto. Ante esto, el registrador explicó:

“No, no es nulo. Nosotros tenemos un código de barras en cada tarjetón y por seguridad de los jurados la firma al respaldo. Cuando la persona va, vota, dobla la tarjeta electoral, debe mostrar la parte de atrás para constatar que fue el tarjetón que le entregaron. Si no está firmada, no anula el voto”, explicó.

Finalmente, se refirió al cambio de dirección que anunció la Cancillería de 58 puestos de votación en el exterior, pues manifestó que los cónsules son los “registradores en el exterior” y ellos son los que consiguen “prestados” los puestos de votación, de modo que, al no conseguir los lugares, se deben cambiar los puestos.