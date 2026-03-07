CANAL RCN
Colombia

Más de 100 servidores de la Fiscalía acompañarán la jornada electoral en Córdoba

La Fiscalía desplegará un equipo de 181 servidores para acompañar las elecciones legislativas y presidenciales.

Foto: Freepik.
Noticias RCN

marzo 07 de 2026
08:45 a. m.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Córdoba, desplegará un equipo de 181 servidores en el departamento para acompañar las próximas jornadas electorales que se llevarán a cabo en el país el próximo 8 de marzo y 31 de mayo.

Tras varias semanas después de las graves afectaciones por la ola invernal, el departamento se prepara para las elecciones legislativas.

Elecciones en Córdoba

Fiscales, asistentes del fiscal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, receptores de denuncia y funcionarios de apoyo estarán disponibles para desplazarse y recibir las denuncias respectivas ante posibles delitos electorales y alertas que se presenten en los 594 puntos de votación.

Según la directora de la Seccional Córdoba, el despliegue de las capacidades institucionales hace parte del plan estratégico para las investigaciones y judicializaciones de delitos que afecten el derecho al voto. Así mismo, se busca extender acciones para conocer y abordar hechos delictivos que se puedan presentar antes, durante y después de la jornada.

Dentro del mapa de riesgo electoral se brindará atención especial en los municipios Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano, pues contarán con una vigilancia diferencial para el desarrollo de las elecciones legislativas.

La Fiscalía también recalcó que estará presente en 30 municipios del departamento en donde se dispondrá de un funcionario para la recepción de las denuncias.

Acompañamiento a elecciones en Cundinamarca

Por otro lado, la Fiscalía también dio a conocer detalles de la estrategia investigativa y judicial para acompañar la jornada electoral en Cundinamarca, pues designaron 390 fiscales e investigadores para abordar las investigaciones y respectivas judicializaciones por delitos electorales para los comisos legislativos

Por esto, la Seccional Cundinamarca hará presencia con 15 fiscales en los circuitos judiciales que atienden 112 municipios incluido Flandes, Tolima, y 4 fiscales de delitos contra la administración pública.

También se contará con 371 investigadores del CTI, 15 URI y 12 puntos de atención de la Fiscalía.

