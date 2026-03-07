Exfuncionario del Quindío reveló que promesas políticas estarían detrás del escándalo por empeño de bienes públicos

El exfuncionario de la Gobernación del Quindío Bryant Naranjo dio a conocer un comunicado en donde aseguró que el escándalo por el empeño de vehículos oficiales y presuntas irregularidades con bienes públicos se originó en medio de promesas de contratos con la Gobernación del Quindío durante campaña electoral.

Según su testimonio, esas promesas lo llevaron a asumir deudas y compromisos financieros que terminaron desencadenando una crisis económica personal y decisiones que hoy son objeto de cuestionamiento e investigación por parte de las autoridades.

¿Qué dice el comunicado de Bryant Naranjo?

En un comunicado público, Bryant Naranjo reconoce su responsabilidad en los hechos que hoy generan indignación en el departamento, pero afirma que no fue el único que conocía o participaba en las decisiones que hoy están bajo investigación.

Según su versión, varios actores políticos y funcionarios estaban al tanto de lo que ocurría al interior de la Gobernación y en el entorno de campañas políticas, aunque dice ahora las responsabilidades se han querido concentrar exclusivamente en él.

En un comunicado abierto a la opinión pública, Bryant Naranjo sostiene que la crisis, que terminó desencadenando el escándalo, tuvo su origen en compromisos políticos adquiridos durante la campaña electoral a la Cámara.

Según su relato, tras dejar la Secretaría de Agricultura para asumir responsabilidades dentro de una campaña a la Cámara de Representantes, de Jesús Bedoya, se le habría prometido un ingreso equivalente al salario que devengaba como secretario, compromiso que, según su declaración, nunca se cumplió.

También, Naranjo aseguró que los recursos obtenidos tras empeñar vehículos adscritos a la Secretaría del Interior fueron utilizados para cubrir obligaciones económicas y financiar reuniones políticas relacionadas con una campaña al Congreso. El exfuncionario afirma que estas decisiones se tomaron en medio de presiones financieras.

Exfuncionario asumió su responsabilidad en el caso

Naranjo sostiene que las decisiones que hoy generan el escándalo no surgieron de manera aislada, sino dentro de un contexto de presión política, compromisos de campaña y expectativas de contratos públicos que finalmente no se concretaron. Según su versión, asumió obligaciones económicas confiando en acuerdos políticos que nunca se materializaron.

“No actué con ánimo de apropiarme de lo público ni de perjudicar al departamento. Actué bajo una presión que hoy reconozco debí manejar de otra manera. Pero no fui el único que tomó la decisión, ni el único que conocía estas decisiones”, precisó en el comunicado.

También, afirmó que está dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Bryant Naranjo ofreció disculpas públicas a los ciudadanos del Quindío y aseguró que está dispuesto a aportar pruebas para demostrar que varias personas dentro del entorno político y administrativo del Departamento conocían las decisiones que hoy generan el escándalo, pues expresó que las responsabilidades se han querido concentrar “únicamente” en él.

“Estoy dispuesto a colaborar con todas las investigaciones, a señalar responsabilidades y a asumir la mía ante los ciudadanos y las autoridades. Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida. He tenido que salir de mi tierra por presiones y amenazas que hoy ponen en riesgo mi vida y la de mi familia”, finalizó.