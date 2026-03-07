Deportivo Cali quiere a ex Atlético Nacional como reemplazo de Alberto Gamero: ¿Nuevo DT?

El Deportivo Cali atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. La reciente derrota 0-2 ante Once Caldas en el estadio Palmaseca no solo dejó al equipo fuera del grupo de los ocho, sino que también provocó la salida del técnico Alberto Gamero, quien anunció su renuncia en rueda de prensa.

El resultado terminó siendo la gota que rebosó el vaso después de una serie de resultados irregulares que generaron presión tanto en la tabla de posiciones como en la tabla del descenso.

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas horas es el del argentino Javier Gandolfi, exdirector técnico de Atlético Nacional.

Javier Gandolfi aparece como opción para dirigir al Deportivo Cali

La información fue revelada por el periodista de Win Sports, Guillermo Arango, quien aseguró que el estratega argentino está dentro de los candidatos que analiza la dirigencia del equipo verdiblanco.

“Javier Gandolfi es uno de los candidatos que evalúa Deportivo Cali para convertirse en el nuevo entrenador del equipo”, señaló el comunicador a través de sus redes sociales.

Gandolfi se encuentra actualmente sin equipo, luego de su salida de Atlético Nacional en septiembre de 2025. Durante su paso por el club antioqueño dirigió varios compromisos en la Liga BetPlay y competiciones internacionales, aunque su proceso terminó antes de lo esperado.

Cali busca técnico en medio de la presión por resultados

La prioridad del club ahora es encontrar un técnico que logre estabilizar el rendimiento del equipo en la Liga BetPlay y que además pueda alejarlo de cualquier riesgo en la tabla del descenso.

La salida de Gamero dejó un ambiente de incertidumbre en la institución, pues el equipo necesita reaccionar rápidamente para no comprometer su temporada.