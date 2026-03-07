CANAL RCN
Deportes

Deportivo Cali quiere a ex Atlético Nacional como reemplazo de Alberto Gamero: ¿Nuevo DT?

Deportivo Cali busca nuevo técnico tras la renuncia de Alberto Gamero y uno de los nombres que suena es el de Javier Gandolfi, exentrenador de Atlético Nacional.

Deportivo Cali
Foto: Deportivo Cali

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
02:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Deportivo Cali atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. La reciente derrota 0-2 ante Once Caldas en el estadio Palmaseca no solo dejó al equipo fuera del grupo de los ocho, sino que también provocó la salida del técnico Alberto Gamero, quien anunció su renuncia en rueda de prensa.

Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso tras derrota y renuncia de Alberto Gamero
RELACIONADO

Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso tras derrota y renuncia de Alberto Gamero

El resultado terminó siendo la gota que rebosó el vaso después de una serie de resultados irregulares que generaron presión tanto en la tabla de posiciones como en la tabla del descenso.

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas horas es el del argentino Javier Gandolfi, exdirector técnico de Atlético Nacional.

Javier Gandolfi aparece como opción para dirigir al Deportivo Cali

La información fue revelada por el periodista de Win Sports, Guillermo Arango, quien aseguró que el estratega argentino está dentro de los candidatos que analiza la dirigencia del equipo verdiblanco.

Alberto Gamero renunció al Deportivo Cali en plena rueda de prensa: fuertes declaraciones
RELACIONADO

Alberto Gamero renunció al Deportivo Cali en plena rueda de prensa: fuertes declaraciones

“Javier Gandolfi es uno de los candidatos que evalúa Deportivo Cali para convertirse en el nuevo entrenador del equipo”, señaló el comunicador a través de sus redes sociales.

Gandolfi se encuentra actualmente sin equipo, luego de su salida de Atlético Nacional en septiembre de 2025. Durante su paso por el club antioqueño dirigió varios compromisos en la Liga BetPlay y competiciones internacionales, aunque su proceso terminó antes de lo esperado.

Cali busca técnico en medio de la presión por resultados

La prioridad del club ahora es encontrar un técnico que logre estabilizar el rendimiento del equipo en la Liga BetPlay y que además pueda alejarlo de cualquier riesgo en la tabla del descenso.

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional
RELACIONADO

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

La salida de Gamero dejó un ambiente de incertidumbre en la institución, pues el equipo necesita reaccionar rápidamente para no comprometer su temporada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso tras derrota y renuncia de Alberto Gamero

Liga BetPlay

El único partido de la Liga BetPlay que se disputará este fin de semana

Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe recibió dura multa por lo sucedido en el partido ante Atlético Nacional

Otras Noticias

Cancillería

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para elecciones del Congreso

Estos puestos estarán ubicados en 16 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Venezuela.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

¡Se están entregando los premios tras el sorteo del Super Astro Sol de este 7 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Elecciones en Colombia

Despliegan 246.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones en Colombia

Enfermedades

Inmunodeficiencia combinada grave: ¿en qué consiste el famoso “síndrome del niño burbuja”?

Artistas

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo