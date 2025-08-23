Desmantelan banda dedicada a la venta de autopartes robadas en Bogotá tras seis meses de investigación

Una compleja operación de inteligencia adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá logró desarticular una peligrosa estructura criminal dedicada a la receptación y comercialización de autopartes que eran hurtadas en la ciudad. Se trata de la operación “Vulcano 3”, un golpe estratégico que, tras seis meses de seguimiento, permitió la captura de seis personas y la recuperación de más de 300 autopartes y dos motores con sus sistemas de identificación alterados.

Las acciones se concentraron principalmente en los sectores de la Estanzuela y Siete de Agosto, donde esta organización operaba con un claro modus operandi: tras cometer los robos, dejaban pasar entre 12 y 24 horas para “enfriar” los vehículos y evitar ser detectados por las autoridades o sistemas de rastreo, antes de desmantelarlos en talleres previamente identificados.

“Unas personas son las que cometen la conducta delictiva, en este caso el hurto, sea bajo la modalidad de atraco o la modalidad de hurto halado y posteriormente, ellos dejan pasar un tiempo determinado, lo mal llamado enfriamiento”, explicó uno de los investigadores del caso.

El vehículo robado en Engativá esta semana fue recuperado al día siguiente:

Durante dos allanamientos realizados recientemente, las autoridades hallaron un vehículo de alta gama que había sido robado apenas un día antes en Engativá, cuando su conductor fue víctima de un violento atraco hacia las nueve de la noche. De este automóvil, la Policía logró recuperar el 90% de sus piezas.

“Encontramos autopartes de características especiales, un vehículo que había sido hurtado un día anterior, una camioneta alta gama, encontramos el 90% de sus autopartes, lo que nos permitió dejar un buen recaudo de la policía judicial. Asimismo encontramos autopartes y partes con sistemas de identificación de otros vehículos, que al hacer la consulta en el proceso investigativo, nos damos cuenta que han sido objeto de hurtos en días pasados acá en la ciudad de Bogotá”, precisó el mismo investigador.

Las rentas criminales de esta organización superaban los 350 millones de pesos, y sus integrantes, que ya contaban con antecedentes por los delitos de falsedad marcaria y receptación, fueron judicializados.

Autoridades insisten en compartir las denuncias en la línea de emergencias 123:

Ante la persistencia de este tipo de delitos, un grupo especializado de Sijin continúa analizando las redes detrás del hurto de vehículos en la capital. La Policía hace un llamado urgente a la ciudadanía para reportar cualquier caso de robo a través de la línea 123, ya que, según datos oficiales, en el 95% de los casos donde se activa un plan candado inmediatamente después de la denuncia, se logra recuperar el vehículo.

“Es muy importante si hay personas que observan el delito o las víctimas y tienen la facilidad informar inmediatamente a la línea de emergencia 123 y con ello la Policía Nacional y las autoridades podrán tener un despliegue rápido que permita la judicialización”, reiteró el investigador.

Este año, las autoridades han logrado recuperar más de 500 motores, 5.000 autopartes y realizar 990 capturas por el delito de receptación. Además, se registra una reducción del 34% en hurto de vehículos y un 30% en robo de motocicletas, resultados que reflejan el impacto positivo de estas operaciones en la lucha contra el crimen organizado en Bogotá.