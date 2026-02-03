Adulta mayor reconocida por ser animalista habría sido asesinada por su hijo en Cali

Valle del Cauca se encuentra de luto por el fallecimiento de María Nancy Díaz, lideresa comunitaria que se destacó por el cuidado de los animales. Las investigaciones apuntan que una persona cercana habría acabado con su vida.

La Personería de Cali se pronunció y aseguró que Díaz fue víctima de feminicidio. El crimen se perpetró en San Marcos y el presunto responsable sería su hijo.

Mujer fue amarrada y asfixiada

“Este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos y una expresión extrema de violencia contra la mujer, que no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia”, enfatizó la entidad.

La FM reveló que el lugar de los hechos fue la vivienda de ella y se dio el 27 de febrero. Díaz fue atada de las extremidades con sogas y asfixiada mecánicamente. Los vecinos fueron quienes hicieron el llamado a las autoridades.

Con respecto al hijo, los familiares indicaron que tiene problemas de adicción con sustancias. Después del feminicidio, habría huido hacia un destino que aún se desconoce.

Su hijo le quitaba el dinero y la amenazó con un cuchillo

“Siempre la maltrataba y le quitaba el dinerito que ella podía conseguir en casas de familia. Hablábamos hasta las 11:00 p.m. y antenoche me dijo que su hijo le había quitado los 20 mil pesos y la amenazó con un cuchillo”, narró una amiga de Díaz en diálogo con Noticias RCN.

La Plataforma ALTO rechazó el suceso y calificó a la víctima de 64 años como alguien que dedicó toda su vida a rescatar y proteger animalitos sin hogar: “Era muy conocida y apreciada en la comunidad por su dedicación como rescatista de animales. Pasó gran parte de su vida ayudando, protegiendo y cuidando a perros y gatos abandonados o en situación de vulnerabilidad”.