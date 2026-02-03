Incendio en habitación dejó sin vida a una mujer y a un niño de 3 años en Cali: los hallaron calcinados

Una tragedia se registró en el barrio Villa del Prado, en el norte de Cali, donde un incendio estructural en una vivienda de dos niveles dejó como saldo la muerte de una mujer de aproximadamente 35 años y un niño de cerca de 3 años.

La emergencia fue reportada por la comunidad, que alertó sobre fuego en una habitación del inmueble. Al momento del arribo de las unidades de socorro, las llamas ya estaban completamente desarrolladas en el segundo nivel de la casa.

Hallan a mujer y a niño sin vida en una habitación incendiada en el norte de Cali

De acuerdo con el comunicado oficial, a la llegada de los bomberos se observó salida de humo por el costado frontal del segundo piso de la edificación.

Al ingresar para realizar la inspección, se confirmó que el incendio estaba totalmente desarrollado en una de las habitaciones del segundo nivel.

Durante la búsqueda primaria en medio de la escena ya controlada, los socorristas hallaron dos cuerpos sin signos vitales: una mujer de aproximadamente 35 años y un menor de cerca de 3 años. Ambos se encontraban en la habitación afectada por las llamas.

Autoridades investigan si el fuego fue la causa directa de las muertes

Tras el hallazgo de las víctimas, se solicitó la presencia de la Fiscalía General de la Nación y del equipo de Investigación de Incendios para adelantar las diligencias judiciales y determinar las causas del siniestro.

Las autoridades deberán establecer si el fuego fue la causa directa de las muertes.

Adicionalmente, la ambulancia del cuerpo de bomberos valoró a dos personas más: una mujer de 55 años y un menor de 11 años, quienes requirieron traslado a un centro asistencial.

Las autoridades confirmaron que la situación fue totalmente controlada y que la escena quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía, que ahora lidera la investigación para esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda donde murieron la mujer y el niño en el barrio Villa del Prado.