Capturaron a los delincuentes que encañonaron a un padre y su hijo en plena vía de Santa Marta

El caso que se hizo viral luego de evidenciar cómo dos asaltantes encañonaron a un padre y su pequeño hijo, ya tuvo como resultado su captura.

marzo 02 de 2026
09:05 p. m.
Las autoridades de Santa Marta confirmaron este 2 de marzo, la detención de dos personas señaladas de asaltar a un padre de familia y su hijo menor de edad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello y el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos, quienes destacaron la articulación institucional para esclarecer el caso.

Delincuentes asaltaron sin piedad a un padre y su hijo en Santa Marta

El atraco ocurrió el lunes 23 de febrero en la intersección de la Avenida de Los Estudiantes con calle 22, cuando las víctimas se desplazaban en motocicleta y se encontraban detenidas esperando el cambio del semáforo.

En ese momento fueron interceptadas y despojadas de sus pertenencias en plena vía pública, situación que quedó registrada en cámaras y que rápidamente se difundió en redes sociales.

¿Cómo lograron dar con el paradero de estos delincuentes?

Tras conocerse el caso, la administración distrital y la Policía activaron de inmediato los protocolos de reacción.

El análisis detallado de grabaciones y labores de inteligencia permitieron identificar a los presuntos implicados y avanzar en la solicitud de órdenes judiciales.

De acuerdo con el reporte oficial, las capturas fueron ejecutadas por unidades de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con inteligencia policial.

Las autoridades indicaron que uno de los detenidos habría cumplido el papel de ubicar y seguir a las víctimas, mientras que el otro estaría vinculado con la logística de movilidad durante el ilícito.

¿Qué pasará con los presuntos asaltantes?

Los capturados deberán responder ante la justicia por el delito de hurto calificado y agravado. Fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el proceso correspondiente, que definirá su situación jurídica en los próximos días.

El alcalde Pinedo Cuello señaló que el caso se convirtió en una prioridad tras la indignación que provocó la agresión contra un menor de edad.

Asimismo, resaltó que la colaboración ciudadana y la oferta de recompensa contribuyeron a obtener información relevante para ubicar a los sospechosos.

